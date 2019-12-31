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迎餐飲旺季 王品開5新店、瓦城祭出新品牌

2019-12-31 12:56經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

農曆年檔期向來是餐飲業旺季，餐飲股在農曆年前積極開新店、布新品牌。王品（2727）12月在台灣區一口氣展5家新店，加上今年首度開賣年菜，預估有助農曆年前業績表現。瓦城（2729）在本月也開出旗下第八品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」全球首店，及新店型湘菜品牌「1010湘食堂」，以新品牌、新店型迎接旺季到來。漢來美食（1259）則獨家引進美國歷史最悠久的冰淇淋品牌「Bassetts貝賽斯冰淇淋」，並將在明日登台，為旗下漢來海港自助餐廳助攻。

王品表示，隨著時序進入寒冬，以及年底尾牙、聖誕、跨年等節慶聚餐需求效應來臨，12月台灣區共展5家新店，以迎接年底餐飲旺季，對市場前景感到樂觀，預期將穩健成長。新店包括台南老宅改裝的「王品牛排」已於12/13開幕，將前身為勝利之聲電台的老宅邸全新演繹，並融入台灣食藝精神。另外，去年10月才剛開出的人氣新品牌「享鴨」，相繼插旗台北東區、桃園藝文特區，烤鴨年賣近3萬隻，新品牌站穩腳步後，持續拓點，12月中旬在新北板橋開出第3店，位址選在台電新民大樓，另一火鍋品牌「青花驕」也同步進駐。

王品去年新成立萬鮮公司，今年首度推出「冷凍年菜組合預購」加入戰局，集合旗下四大中餐品牌丰禾日麗、享鴨、青花驕、沐越，開放預購以來銷售組數已超過千組，網路和門店預購銷售數量也持續增加中。

瓦城表示，集團第八品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」進駐「信義遠百A13」的14樓「遠百深夜食堂」，目前在試營運期間，主打「泰式燒烤」與50餘款異國啤酒與網美氣泡飲品。1010湘食堂則進駐信義遠百4樓「懷舊食光埕」，整體風格呈現有別於原本「1010湘」的現代高雅，營造親切迷人與小巧精緻的食堂風格，提供顧客更加便利快速的餐飲方式。

餐飲業王品遠百

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