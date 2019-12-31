中油精進探勘技術有成 朝綜合性國際能源集團目標邁進

仁澤地熱井。圖／中油提供 分享 facebook

中油旗下的「探採研究所」經過多年研究，成功建立油田從探勘到開發的一條龍評估技術，並落實在查德礦區的探勘工作，2018年獲查德政府核准奧瑞油田開發後，預計明年初將產出該礦區第一桶原油，成為中油海外油礦探勘第一個成功開發生產的案例。中油董事長歐嘉瑞期許，中油未來將繼續朝「綜合性國際能源集團」的目標邁進。

中油探採研究所經過多年研究，成功開發多項獨門技術，除了上述的油田探勘一條龍評估技術已經落實應用，中油探研所也成功應用頻譜分解分析新技術，提供油氣探勘評估時所需用到之古水道資訊，有助於提升油氣探勘評估效能，增加探勘成功率。

中油探研所也與國立中山大學產學合作，成功完成環境友善生物整治製劑的實驗室測試，待調整配方後將進行模場試驗，增進油污染的分解效率。生物整治製劑的菌種來自煉油廠的廢水污泥，是一種自然界生存在油污中且對油料具有強效分解能力的優勢菌種（群），生物分解技術是快速有效處理土壤及地下水油污之技術，有助保護台灣這片土地。

另外中油探研所和探採事業部合作，今年也成功在宜蘭仁澤地熱區完成仁澤3號及4號兩口地熱鑽井與產能測試，取得珍貴的井測數據、井孔影像、地下電阻等資料，探研所建置完成仁澤的地質構造模型與裂隙滲透率模型，可充分掌握仁澤地熱潛能範圍的空間分布。