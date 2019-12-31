「爵士好鼠喜迎親」2020台灣燈會副燈出爐

「2020台灣燈會」將於明（2020）年2月8日於台中市后里森林園區盛大展演，各式花燈爭奇鬥艷，藝術表演滿檔，預期將繼春節假期之後再掀旅遊高潮。

以傳統精湛工藝創作的「爵士好鼠喜迎親」及「百鳥和鳴慶吉祥」副燈，還有結合科技創新的「福賜大地」副燈，提供賞燈民眾傳統花燈技藝與科技創新體感的雙重感受，將是眾所矚目的焦點。

交通部觀光局於2990年首創「台灣燈會」，一直在傳統中力求突破，明年第31屆的台灣燈會，將邁入2.0全新階段，為了延續燈會傳承與創新的精神，除了大型的傳統副燈之外，首度結合科技以現代風格創作副燈。此外，這次副燈融入整體規劃，透過副燈的巨大量體與其周邊主題燈區的結合，引領遊客感受不同的燈區氛圍。

「爵士好鼠喜迎親」位於主燈西側的歡樂燈區內，由台灣花燈藝術學會理事長藍永旗老師創作，以老鼠娶親為主題，結合后里薩克斯風等元素呈現爵士音樂浪漫愛情氛圍，並搭配悠揚音樂與皮影戲生動演出，串聯歡樂燈區（歡鼠林），塑造子鼠精靈角色及小人國世界觀，讓遊客融入場景與擬人化的動物花燈互動同樂。

「百鳥和鳴慶吉祥」位於中央燈區之國際友誼燈區內，由知名燈藝師王耀瑞老師創作，以「帝雉」搭配台灣特有種鳥類元素加以設計，「百鳥」象徵大雪山擁有眾多特有種鳥類，「和鳴」象徵群鳥八方呼應，吉慶歡樂，同時也呼應歌頌與國際間的美好交流。

「福賜大地」位於中央燈區「奇想國－藝術創新燈區」內，由筆名五兆的藝術家林吉裕創作，以「方圓之道」為創作理念，外方的造型呈現出的卻是豐碩圓融的溫馨祝福與生命力，其入口造型為植物幼苗，上方燈球投射祝福文字，內部圓球燈碰觸時也會發出種子掉落聲音，藉由視覺和聽覺的互動體驗，讓遊客感受森林之母將種子灑落，迎接上天滿滿的祝福。