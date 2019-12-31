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明年有利多 幸褔水泥拚營運成長

2019-12-31 11:54經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

幸福水泥（1108）因砂石銷售成本大增，近兩年多來營運陷入虧損。展望明年，美中貿易戰引發台商回流，製造業積極擴產，幸福水泥預估，水泥及預拌混凝土需求將成長，營運將逐步恢復成長動能。

幸福水泥生產水泥、預拌混凝土，以及砂石、爐石粉等石料，市場為台灣以北為主。幸福水泥今年第二季單季起轉虧為盈，但前三季稅後純益虧損仍89.9萬，較去年同期虧損4914.1萬，衰退幅度明顯收斂；每股純益（EPS）打平虧損。

幸福水泥坦言，台灣水泥市場成熟，又有進口水泥搶市，國內市佔率逐年下滑，今年滑落至7.72%。另外，花蓮縣礦石開採特別稅自2016年修法通過以來，每公噸從10元暴漲到70元，削弱砂石的競爭及獲利能力，是近2年多營運虧損主因。

幸福水泥說，透過努力改善體質及降低成本，目前虧損已經大幅下降，預期未來會有更多獲利空間。今年來看，市場也有利多因素，水泥銷售受惠台商擴產潮，今年前十一月累計79.8萬噸，銷量微幅成長，預估全年可達88.3萬噸，年增1.26%。

砂石方面，幸福水泥指出，大陸砂石因短缺價格大漲，進口量減少，今年前十一月累計銷量為118萬公噸，預估全年可達130萬噸，年增9.24%。同時，公司也計劃透過提升產量及物流效率，衝刺砂石業績。

台商

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