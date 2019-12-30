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女人為何憂鬱？從「82年生」看女性社會角色

信義房屋再砸近6億元 加碼買進大馬土地

2019-12-30 22:02經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

房仲龍頭信義房屋(9940)今(30)日公告指出，旗下子公司Sin Chiun Holding Sdn. Bhd.取得馬來西亞沙巴土地使用權，面積達101.7公頃，折合新台幣5.98億元。這是繼9月份信義房屋斥資近10億元買地後，再度加碼沙巴土地使用權。

公告內容指出，信義房屋子公司Sin Chiun Holding Sdn. Bhd.向非信義房屋相關人 M.T.& D.R. Sdn. Bhd.，取得馬來西亞沙巴土地，面積達101.7公頃，折合約1.017平方公里，交易總價相當於馬幣8,250萬元，折合新台幣約為5.98億元。

回顧今年9月，當時信義房屋公告以馬幣1.375億元（約新台幣9.8億元），購入馬來西亞沙巴環灘島土地使用權，使用年限77年，面積約60多萬坪，相當於201.6公頃。

據悉，上回信義房屋購入沙巴該島土地約一半面積，主要是看好未來性佳，目前購置的土地低度開發，自然環境狀況相當好，且信義房屋預計在購入島嶼上，打算開發觀光旅遊產業，但具體規劃與細節尚未確定，包括渡假村、飯店或是海島型住宅等都有可能，意味著信義企業集團除房仲本業、開發事業外，也正式跨入觀光旅遊產業。

因此時隔三個月後，信義房屋再度加碼買入馬來西亞沙巴土地使用權，也被外視為跨入觀光旅遊產業的企圖心強烈。

信義房屋馬來西亞新台幣

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