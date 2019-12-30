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台中機捷特區房市夯 「誠總V建築」迅速賣破五成

2019-12-30 20:59經濟日報 記者宋健生／即時報導

台中捷運機廠特區在捷運即將通車與好市多(COSTCO)進駐等利多帶動下，房市前景看俏，買氣也水漲船高；擁有40多年營造經驗的誠總建設，最新大樓預售案「誠總V建築」，剛進場即傳出銷售破五成佳績，備受市場矚目。

誠總建設董事長王清謀表示，「誠總V建築」採雙十字造型，為大樓住家引進完整三面採光，同時擁抱永恆棟距，規劃條件在小坪數產品中相當罕見，因此一推出即吸引老客戶迅速詢問回購。

王清謀指出，目前捷運機廠特區購屋族以區域客居多，不過他觀察發現，「誠總V建築」的客群已逐漸擴張至台中各地，包括吸納到北區、西南屯一帶，還有部分中科年輕族群進來購屋。

市調顯示，台中市北屯可說是今年最夯的推案熱區，其中又以捷運機廠特區與相鄰的單元十二重劃區，堪稱是超級大戰場！

尤其在好市多二店進駐的利多帶動，建商購地推案火熱；市調初估，此區全年推案金額累計就超過450億元，約為今年全年總推案量2,800億元的16%。

誠總建設二代、本身也是結構技師的王郁傑指出，台中市蛋黃區外溢效應逐漸發酵，台中北屯捷運機廠總站無論地價與買氣，近年來均呈水漲船高。

捷運機廠特區因鄰近台74線、捷運綠線、好市多二店等利多加持，吸引首購族搶進。目前，新案行情每坪單價約在26萬至28萬元間。

而隨著區域土地越來越少，加上3年獎勵開發時程即將屆滿，屆時土地價格調漲、房價跟著水漲船高，預估明年此區新推建案，每坪單價將站上3字頭。

王清謀表示，好市多二店進駐捷運G0站正前方土地，在交通網路與生活機能加持下，捷運G0站亮麗出線，成為綠線精華站點，眾案齊發，插旗密布，2房戰線吸引首購青年與投資族群，3至4房則磁吸自住與換屋客群。

「誠總V建築」總戶數85戶，總銷約10億元，產品規劃28至39坪、2至3房為主力，總價在800多萬至1,100萬元間，對年輕購屋族來說，負擔相對較輕。

王郁傑也說，在大環境條件相對均等之下，小環境的唯一性與產品的特殊規劃，反而成為成交關鍵，加上土地越來越少，房價水漲船高，越稀有的產品越能保值增值。

在十期精耕多年的誠總建設，很早就收購G0站唯一擁有木棧園道的土地，今年推出「誠總V建築」。王郁傑強調，此區以商業區與高密度住宅區為主，綠意與視野相對珍貴，也是此案熱銷的主因之一。

「誠總V建築」產品規劃28至39坪、2至3房為主力，總價在800多萬至1,100...
「誠總V建築」產品規劃28至39坪、2至3房為主力，總價在800多萬至1,100萬元間，對年輕購屋族來說，負擔相對較輕。記者宋健生/攝影
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誠總建設擁有40多年營造經驗，圖中左一為董事長王清謀。記者宋健生/攝影
誠總建設擁有40多年營造經驗，圖中左一為董事長王清謀。記者宋健生/攝影
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台中捷運機廠特區在捷運即將通車與好市多(COSTCO)進駐等利多帶動下，房市前景...
台中捷運機廠特區在捷運即將通車與好市多(COSTCO)進駐等利多帶動下，房市前景看俏，買氣也水漲船高；誠總建設最新大樓預售案「誠總V建築」，剛進場即傳出銷售破五成佳績，備受市場矚目。記者宋健生/攝影
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捷運好市多

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