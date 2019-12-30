LG家電專利技術極致創新 開發室內時蔬植栽器

LG 電子(LG)將於CES 2020 推出室內園藝設備，首度涉足日益蓬勃的室內園藝運動。LG 革命性的直立式室內園藝設備採用先進光照、溫度以及供水控制系統，便捷的多合一種籽組合包和生長監控應用程式，幫助使用者在家中培育營養豐富且鮮甜美味的綠色蔬菜。

LG 室內園藝設備讓全然新手也能夠享受擁有綠手指的無比樂趣。LG此項創新的室內園藝設備為了全球數百萬希望充分了解其食物及來源，並渴望安心享用的消費者所設計，全年栽種清脆且新鮮的草本香料或時蔬，非常非常適合都市居民或所有追求健康綠色生活的族群。

這項設備透過靈活的模組，能精確依照每日氣溫變化，調節隔離箱內的溫度，藉此複製最佳室外條件。LED 燈、強制空氣循環系統與虹吸式水量管理機制，能使種籽快速成長為食譜及佳餚的原料。這套卓越的室內園藝設備系統能容納 24 個多合一種籽組合套裝，足夠讓一個四口之家享受以多樣化的自耕食材所帶來美食與健康益處。

LG 家電科技的領導地位與專利技術在室內園藝植栽器中嶄露無遺。LG非循環供水技術在自動園藝解決方案中扮演關鍵角色，能夠根據不同植物所需，平均且精確地分配水量。這項核心技術能夠防止藻類生長並抑制難聞氣味，打造乾淨衛生的環境，讓天然草本以及葉菜類植物能夠安全生長。配套的智慧型手機應用程式可以協助使用者管理並時刻監控作物，在生長過程中提供實用的逐步指南，以確保每次都能成功採收。

多合一種籽組合套裝內含種籽、泥炭土以及肥料，專為立即栽種而設計。最先推出的種籽組合套裝將涵蓋 20 項不同品種，包含蘿蔓及其他類型的萵苣、芝麻菜、菊苣和羅勒。

LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示，現今有越來越多消費者選擇素食與純素食的生活方式，對於LG而言能為此一趨勢貢獻心力是非常重要的。我們的首款室內園藝解決方案象徵 LG在家電產業樹立的全新典範，消費者除了吃得健康安心，也能體驗自耕食材帶來的十足趣味，這都與 LG 致力打造美好生活的整體目標不謀而合。

LG 首款居家園藝植栽器將於 1 月 7 日至 1 月 10 日於 CES 2020 大展期間，於拉斯維加斯國際會議中心的中央展覽廳 攤位進行展示。