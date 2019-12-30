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長榮航飛行學校對外開放啦！飛一小時僅200美元

2019-12-30 19:18經濟日報 記者黃文奇／即時報導

長榮航空（2618）今（30）日宣布，該公司位於美國加州的飛行學院EVA Flight Training Academy，首度正式對外大規模招收學員，明（2020）年預計收訓員額為60名。

長榮航空表示，將於明年2月8日於交通部民航局人員訓練所舉辦招生說明會，提供有志學習飛行民眾的圓夢新管道，即日起至1月19日接受網路免費報名，網址為www.evafta.com，此說明會分為兩個場次進行，共計60個名額。

長榮航空飛行學院校長朱戈表示，長榮航空2012年12月在美國加州沙加緬度Mather機場成立飛行學院，擁有七架DA-40單引擎飛機、一架DA-20單引擎飛機、一架DA-42雙引擎飛機，以及16名專業飛行教官，初期以訓練長榮航空飛行員為主，確保飛行訓練資源的自主權、提升基礎飛行訓練品質，目前已經完訓216名飛行員。

長榮航空飛行學院目前建立的訓練能量，除了滿足長榮航空的自訓需求外，2019年才首次對外嘗試性的招收六名自費學員，日前也對外開放體驗飛行，讓民眾享受翱翔天空的樂趣，包括學校參觀、安全簡報，以及一個小時的實際飛行（有教官帶飛），只需要200元美元。此次是首度對外正式大規模招訓。

2020年開始，長榮航空飛行學院預計每年可以招收50名自費學員，將先行於台北舉辦說明會後，再前往世界主要城市招生，預期將會吸引不少有志從事民航飛行，或是業餘喜愛翱翔天際的民眾前往學習飛行。

長榮航空表示，旗下飛行學院持續投資各項軟硬體設備，以滿足未來學員的訓練需求與提升學習環境，2017年開始已陸續完成教學大樓、停機棚廠、維修棚廠等新建工程，日前長榮航空董事會也決議再投入2,000萬美元，進行學生宿舍、餐廳興建，以及校園整建工程，創造最佳學習環境，預計2020年首季開始動工，2021年中落成。

長榮航空飛行學院擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA...
長榮航空飛行學院擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA-42雙引擎飛機，以及16名專業飛行教官。長榮航/提供
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長榮航空飛行學院以訓練長榮航空飛行員為主，目前已經完訓216名飛行員，日前也對外...
長榮航空飛行學院以訓練長榮航空飛行員為主，目前已經完訓216名飛行員，日前也對外開放供一般民眾體驗飛行，2020年開始規劃每年對外招收自費學員。長榮航/提供
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長榮航空教官

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