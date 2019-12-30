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看見台灣之後 台灣應材號召4萬名師生關懷環境

2019-12-30 17:44經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

由台灣應用材料與新竹市愛惜社區推展協會舉辦的《看見台灣之後—對土地的承諾》系列活動，四年來已赴桃竹苗地區60所高中宣導，累積超過4萬名師生參與，一起喚醒年輕族群對台灣土地的重視。

今年是在桃竹苗地區12所高中職放映由齊柏林導演拍攝的《看見台灣》紀錄片精選片段，並由專家講師演講及座談分享，學生們被激發起環保意識，紛紛在酷卡上書寫對土地的承諾與行動。

透過齊柏林導演《看見台灣》空拍角度紀錄台灣之美，在美景的背後，隨之而來的是過度開發對環境造成的污染與傷害。主辦單位致贈《看見台灣》藍光DVD公播版權給學校，作為環境保護與教育課程教材，期盼藉由活動能啟發學子們對腳下土地的關懷，並付諸實際行動，共同守護我們的寶島。

應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：台灣應材是美商應用材料在台子公司，在台營運秉持企業在地化，而環境教育則是企業公益長期關注的議題。「看見台灣之後」5年環境教育計畫，映後邀請各領域專家學者、詩人或導演到校與青少年對談，個別以各自興趣專長，從不同角度切入台灣的人文與生態，提供學生具體作為且正面的積極思維。學生從計畫的收穫，不單是環保教育面向，還有從文化影響評估、文化環境，以及各種社會生活、消費面向進行深度的省思。很高興透過「看見台灣之後」，號召年輕學子一同關心與愛護周遭環境，擴散影響力。

今年的映後座談，邀請到中央社董事長兼台灣知名作家劉克襄，分享與齊柏林導演相遇故事，帶領同學了解齊導記錄台灣土地的動機與堅持。

「台灣聲景協會」執行長兼資深媒體人范欽慧，與秘書長洪永鑫，提倡透過保護自然聲景來推動生物多樣性保育，並與學生分享平時紀錄台灣山林、田野中的聲音，不僅讓學子聽到台灣美妙的自然天籟，同時也了解土地逐漸面臨的生態危機。

《看見台灣之後—對土地的承諾》系列活動，五年來走入60所高中校園，超過4萬名師生熱烈響應。台灣應用材料長期重視環境教育與社會企業責任，2020年亦持續規劃新年度環境保育系列活動，並結合台灣應材30周年慶，期盼透過活動，號召更多民眾關注台灣的環境。

劉克襄老師在新竹女中分享與齊柏林導演相遇故事。台灣應材／提供
劉克襄老師在新竹女中分享與齊柏林導演相遇故事。台灣應材／提供
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台灣聲景協會賴伯書老師在振聲高中分享。台灣應材／提供
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環境友善種子簡佩瑜老師在六合高中分享。台灣應材／提供
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看見台灣齊柏林生態

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