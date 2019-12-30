國道5號蘇澳服務區 今盛大開幕
高速公路局因應蘇花改善工程完工通車後，長途行旅服務需求，於國道5號蘇澳出口端闢建蘇澳服務區，因配合蘇花改全線通車時程，正式於今（30）日完工開放，並由全家公司營運及提供服務，開幕當日同時展出齊柏林從未發表過北宜高興建時的珍貴照片，包括長達12.9公里且過程艱鉅的關鍵工程-雪山隧道珍貴施工影像，完整呈現國道建設進化的樣貌。
高公局表示，蘇澳服務區新建工程特色，是以船型建築兼具景觀之設計，打造成為蘇澳港地標型服務區特色，除提供宜蘭花東地區人、車中途休憩及補給外，未來可結合在地觀光資源，成為新地標觀光景點。並特別融入友善空間之創新服務，為方便高齡及行動不便之用路人，除於廁間內均加裝扶手，並加大廁間及走道空間，更首創五星級親子廁間，以提供行動不便及高齡者暨親子們更優質的貼心服務。
第一期工程已於2018年2月1日開放使用，並配設簡易賣場，提供用路人簡易餐飲及購物服務。第二期工程將旅客服務中心、東側公廁、景觀工程及全部停車場完整地完成並啟用營運，為提供進出花東旅遊及長途行旅服務，提供全面性周全的行旅照顧服務。
蘇澳服務區經營廠商全家公司以「揚帆蘇澳･薈萃蘭陽」為主題，融入宜蘭地區的蘭陽稻浪、鯨魚回流等意象，讓蘇澳服務區儼然成為宜蘭地區的風景縮影。站區內除提供在地特色之伴手禮等多元商品外，為提高服務品質與消費購物，特引宜蘭地區在地名店伴手禮諾貝爾、蘇澳名店富美海鮮、超夯團購美食義豐蔥油派、羅東夜市排隊名店小春糕渣、傳藝夯店登義蔘藥行、花蓮麻糬、悟饕池上便當等特色商品及餐飲進駐，為照顧在地小農，更與當地宜蘭縣農會合作提供最新鮮、優質的農產品，打照一站購足的消費體驗。
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