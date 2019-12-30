國道5號蘇澳服務區 今盛大開幕

高速公路局因應蘇花改善工程完工通車後，長途行旅服務需求，於國道5號蘇澳出口端闢建蘇澳服務區，因配合蘇花改全線通車時程，正式於今（30）日完工開放，並由全家公司營運及提供服務，開幕當日同時展出齊柏林從未發表過北宜高興建時的珍貴照片，包括長達12.9公里且過程艱鉅的關鍵工程-雪山隧道珍貴施工影像，完整呈現國道建設進化的樣貌。

高公局表示，蘇澳服務區新建工程特色，是以船型建築兼具景觀之設計，打造成為蘇澳港地標型服務區特色，除提供宜蘭花東地區人、車中途休憩及補給外，未來可結合在地觀光資源，成為新地標觀光景點。並特別融入友善空間之創新服務，為方便高齡及行動不便之用路人，除於廁間內均加裝扶手，並加大廁間及走道空間，更首創五星級親子廁間，以提供行動不便及高齡者暨親子們更優質的貼心服務。

第一期工程已於2018年2月1日開放使用，並配設簡易賣場，提供用路人簡易餐飲及購物服務。第二期工程將旅客服務中心、東側公廁、景觀工程及全部停車場完整地完成並啟用營運，為提供進出花東旅遊及長途行旅服務，提供全面性周全的行旅照顧服務。