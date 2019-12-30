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陸府歡慶30歲生日 2000人同賀生日快樂

2019-12-30 16:56經濟日報 記者宋健生／即時報導

中部知名建商陸府建設歡慶30歲生日，特別在台中國家歌劇院舉辦陸府30周年美學饗宴，邀請陸府住戶與協力廠商等2,000人，共賞優人神鼓《時間之外》表演，大家同賀陸府生日快樂，展現出中部建商與住戶間難能可貴的深厚情誼。

在這場美學饗宴上，陸府建設的大家長陳國欽低調入座於觀眾席，並未上台致詞，而是由主持人曾寶儀代為向在場所有嘉賓致意，為的是將舞台焦點留給演出者，而2,000人高喊生日快樂的驚喜橋段，也讓現場氣氛瞬間沸騰激昂起來。

許多與陸府相識三代的資深住戶，對於一年一度的陸府家族表演盛宴特別有感，從第一次買陸府的房子到現在經過十幾年，陸府就像家人一路相伴，尤其陸府特別為了住戶開辦「尊齡樂活」計畫，專車、專人陪住戶共學共遊，甚至比家人還要親近。

優人神鼓這次表演的曲目是《時間之外》，以磅礡澎湃的擊鼓與迴旋入定的舞蹈著稱，表演結合武術、擊鼓、神聖舞蹈，加上鏡面地板及投影技術，呈現和諧完美的視覺、聽覺效果，受到全球近20個國家邀請演出，一致給予極高的評價。

台灣場表演更是繼2011年之後，睽違八年再現，其中台中場次的票席早已搶訂一空，也藉著難得一遇的觀賞機會，為陸府家族獻上生日大禮。

除了優人神鼓為陸府30美學饗宴的壓軸表演，陸府「植深館」也正展出陸府典藏展《後來》，許多陸府珍藏作品如趙無極、董陽孜、鄭麗雲、照屋勇賢、菲利普．伊其理、朱利安．夏利耶、薛彥麟等國際知名大師作品首次公開。

另外，還有藝術家劉芸怡的攝影展《歷史造景》，展覽將持續到2020年1月11日，以藝文美學為今年劃下了美好的句點，並迎向下一個黃金30年。

陳國欽說，陸府建設與陸府生活美學教育基金會都以尊重環境、崇尚自然生機為理念，與優人神鼓來自於自然、與天地共舞的初衷不謀而合。對於老泉山上的劇場付之一炬，優人們也秉持浴火重生的態度看待，重新認識大自然與土地。

陸府建設與陸府生活美學教育基金會都以尊重環境、崇尚自然生機為理念，與優人神鼓來自...
陸府建設與陸府生活美學教育基金會都以尊重環境、崇尚自然生機為理念，與優人神鼓來自於自然、與天地共舞的初衷不謀而合。記者宋健生／攝影
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陸府建設歡慶30歲生日，在台中國家歌劇院舉辦美學饗宴，邀請住戶與協力廠商等2,0...
陸府建設歡慶30歲生日，在台中國家歌劇院舉辦美學饗宴，邀請住戶與協力廠商等2,000人，共賞優人神鼓《時間之外》表演。記者宋健生／攝影
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陸府建設歡慶30歲生日，在台中國家歌劇院舉辦美學饗宴，邀請住戶與協力廠商等2,0...
陸府建設歡慶30歲生日，在台中國家歌劇院舉辦美學饗宴，邀請住戶與協力廠商等2,000人，共賞優人神鼓《時間之外》表演。記者宋健生／攝影
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優人神鼓建商國家歌劇院

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