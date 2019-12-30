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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

酷航跨年也「飛常酷」 推機票優惠含稅1,788起

2019-12-30 16:09經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

今年最後一件事、明年第一件事：買張好機票和酷航繼續玩耍各地吧！2019最後倒數，回味一整年覺得玩不夠？酷航「飛常酷」促銷從年頭到年尾給好給滿，最後時刻也絕不錯過。12月31日 – 1月1日 連續兩天前往 flyscoot.com，台北飛往新加坡、韓國首爾、日本東京/北海道；高雄飛往大阪、新加坡單程含稅優惠 1,788元起， 跟著酷航說飛就飛、想走就走，一起飛常酷。

酷航表示，搭乘787 夢幻客機的酷航Plus 給你一份旅遊的從容，讓你多一份優雅的笑容。享受舒適皮質座椅，額外伸腿空間、還有可調式頭枕及腳踏板，超大空間自由伸展。30 公斤託運行李及兩件（共 15 公斤）隨身行李，輕鬆帶好帶滿，不怕戰利品帶不回！使用座位插座充電、30MB 機上 WI-FI 上網等服務，旅行時想要的酷航通通打包獻上，讓你隨心所欲自在旅遊！台北 - 首爾酷航Plus 單程含稅優惠 3,688 元起。

另外，酷航於2020年2月起，增班台北 - 首爾、台北 - 日本、台北 - 新加坡航線，增班後，台北出發可天天飛往韓國首爾、每天兩班飛往東京、新加坡則是每天有四至五班航班來往，此次航班加碼將強化台灣航線營運班次，持續深耕在地經營，提供旅客更方便安排行程。

而更多的台北 - 新加坡航班，將使旅客選擇更加多元，可銜接飛往澳洲四航點：墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯來個雙城進出不走回頭路，台北高雄皆可出發，飛常酷優惠單程含稅優惠 4,788 元起；或暢遊浪漫希臘雅典、知性遊走德國柏林優惠 7,588 元起、或東南亞峇厘島、普吉島、檳城無腦放空之旅優惠 2,488 元起。

12月31日 – 1月1日連續兩天前往酷航網站 flyscoot.com，台北飛...
12月31日 – 1月1日連續兩天前往酷航網站 flyscoot.com，台北飛往新加坡、韓國首爾、日本東京/北海道；高雄飛往大阪、新加坡單程含稅優惠 1,788元起。　圖／酷航提供
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酷航新加坡首爾

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