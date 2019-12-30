酷航跨年也「飛常酷」 推機票優惠含稅1,788起

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另外，酷航於2020年2月起，增班台北 - 首爾、台北 - 日本、台北 - 新加坡航線，增班後，台北出發可天天飛往韓國首爾、每天兩班飛往東京、新加坡則是每天有四至五班航班來往，此次航班加碼將強化台灣航線營運班次，持續深耕在地經營，提供旅客更方便安排行程。