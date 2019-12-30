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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

好康看這裡 華航官網App購票抽手機、高雄出發推優惠

2019-12-30 16:01經濟日報 記者楊文琪／即時報導

搭乘華航出國度假還有機會拿到新手機。即日起至2020年1月15日止，於華航官網或手機App購買華航/華信國際線機票，並至活動網站登錄後就有機會抽中iPhone11、iPad Air、GoPro，以及時下流行的空拍機和任天堂Switch等多項大獎。

華航在歲末年終之際除了用好禮為新年開運暖身，另外也針對南台灣出發旅客推出不少直飛航線優惠，旅客只要在2020年1月15日前購票即可享有超低來回票價，如高雄－東京(成田)7,760元起(未稅)、高雄－大阪6305元起(未稅)、高雄－沖繩5,335元起(未稅)、高雄－北海道12,125元起(未稅)、高雄－首爾6,790元起(未稅)、高雄－曼谷7,275元起(未稅)、高雄－上海(浦東)5,432元起(未稅)以及高雄－香港4,416元起(未稅)等。

華航表示，華航積極布局各地航線，且看好南台灣出發之旅遊市場，華航在高雄小港機場和台南機場有：香港、曼谷、河內、胡志明、馬尼拉、新加坡、北海道、大阪、東京(成田)、琉球、熊本、首爾(仁川)、長沙、北京、上海(浦東)、深圳、廈門及杭州共18個航點，為提供南部旅客航點最多、機位最充足的國籍航空。

即日起至2020年1月15日止，於華航官網或手機App購買華航/華信國際線機票，...
即日起至2020年1月15日止，於華航官網或手機App購買華航/華信國際線機票，並至活動網站登錄後就有機會抽中iPhone11、iPad Air、GoPro，以及時下流行的空拍機和任天堂Switch等多項大獎。　圖／華航提供
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華航小港機場

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