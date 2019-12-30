好康看這裡 華航官網App購票抽手機、高雄出發推優惠

搭乘華航出國度假還有機會拿到新手機。即日起至2020年1月15日止，於華航官網或手機App購買華航/華信國際線機票，並至活動網站登錄後就有機會抽中iPhone11、iPad Air、GoPro，以及時下流行的空拍機和任天堂Switch等多項大獎。

華航在歲末年終之際除了用好禮為新年開運暖身，另外也針對南台灣出發旅客推出不少直飛航線優惠，旅客只要在2020年1月15日前購票即可享有超低來回票價，如高雄－東京(成田)7,760元起(未稅)、高雄－大阪6305元起(未稅)、高雄－沖繩5,335元起(未稅)、高雄－北海道12,125元起(未稅)、高雄－首爾6,790元起(未稅)、高雄－曼谷7,275元起(未稅)、高雄－上海(浦東)5,432元起(未稅)以及高雄－香港4,416元起(未稅)等。