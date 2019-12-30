觀光局長周永暉：2020年來台觀光客要破1,200萬

交通部觀光局長周永暉今（30）日表示，今年來台觀光客可達1,175萬，明（2020）年至少可破1,200萬，不過，台灣已進入「千萬俱樂部」，人數不是重點，未來希望增加旅客重遊率、增加停留天數、增加消費金額以及從事深度旅遊。

台灣連續五年來台旅客突破千萬大關，今年再創歷史新高，但明年來客目標數僅訂1,200萬，微幅增長0.02%而已，是否太過於保守，對此周永暉強調，台灣已連續五年進入千萬俱樂部，人數不是重點，重要的是提高重遊率和停留天數，要達到這個目的，遊程中至少要新增20%的新景點、新體驗，所以北、中、南、東各地方都要拿出私房景點來吸引旅客。

觀光局今日舉行年終餐會，周永暉說，今年雖然國際市場受到罷工、停飛因素影響，來台觀光客仍然成長，而且今年第1季和12月分別在越南、倫敦設辦事處，加強行銷宣傳。至於兩岸，還是受到政治因素干擾，但陸客來台人數與去年相當有269萬，我們一直歡迎陸客和各國旅客來台，明年還是會持續到大陸宣傳，江蘇燈會也會參加。

對於其他國家的觀光客，周永暉指出，穆斯林是很重要的市場，而馬來西亞與中東的穆斯林也有些不同，台灣是非穆斯林國家中對穆斯林相當友善的國家，明年3至5月計畫在有直航的杜拜委請公關公司，為台灣行銷宣傳，希望可以多爭取旅客來台旅遊，目標希望可以增加2%。

他認為，除了拓展穆斯林市場，提高旅客重遊率很重要，因此，明年會擴大問券調查，了解旅客對台灣的觀感，並將採「M型策略」，鎖定20到30歲、50到60歲的旅客，進行行銷宣傳和了解其對台灣旅遊的滿意度。