中鋼董事會通過黃議興升技術副總 陳宗德回鍋掌工程

中鋼董事會今（30）日通過二大經理部門人事案，即將在明年2月底退休的技術副總蔡松釗一職，由技術助理副總黃議興升任。

另工程副總郭新進明年1月退休，遺缺由曾任工程副總的中宇董事長陳宗德回鍋再掌工程部門，並兼任中宇董事長。