親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

水泥師傅不准女兒探班 她到現場淚崩：以爸爸為傲

中鋼董事會通過兩副總任命案 陳宗德回鍋掌工程

2019-12-30 14:11經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）今（30）日開董事會，通過兩位副總任命案。

中鋼表示，工程部門副總經理郭新進明（2020）年1月31日屆齡退休，遺缺由前工程部門副總經理、現任中宇環保工程董事長陳宗德歸建後擔任。此外，技術部門副總經理蔡松釗明年3月1日屆齡退休，遺缺由技術部門助理副總經理黃議興升任。

中宇環保董事長陳宗德 本報系資料庫
中宇環保董事長陳宗德 本報系資料庫
分享

中鋼退休環保

延伸閱讀

耗資1.6億竹北停13車場開工 提供222個...

船運送水！福建供水馬祖啟動

中鋼：鋼市春燕成群飛來

風電概念股 題材熱炒

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

假期得先預墊才能接單？外送員抗議不公

2019-12-30 12:10

全家進駐台鐵 葉榮廷：明年規劃「走出去結帳」服務

2019-12-30 13:42

全家國道商場業績 看增三成

2019-12-30 14:30

柏文 明年盼雙喜臨門

2019-12-30 14:30

松果購物用AI攻個人化推薦 營運添成長動能

2019-12-30 13:42

全家挺進東部唯一服務區 蘇澳服務區也吃得到曾記麻糬

2019-12-30 13:09

中菲行強化歐洲獲利 與瑞典Elanders合資公司

2019-12-30 12:50

新北市有線電視 2020年收視費上限500元

2019-12-30 12:45

SOGO「愛箱送」 做公益顧環保

2019-12-29 23:24

SOGO董座黃晴雯 CSR模範生

2019-12-29 23:24

何湯雄專訪（一）／特力重整戰線 深耕兩版塊

2019-12-29 23:14

何湯雄專訪（二）／他，變身「總裁枕」代言人

2019-12-29 23:12

SOGO勇於創新 催生不一樣的百貨

2019-12-29 23:10

點子農場／麥可路易士眼中的美國

2019-12-29 22:46

行銷最錢線／品牌故事四元素

2019-12-29 22:46

經濟選書／有效率的投資

2019-12-29 22:45

台灣人愈喝愈挑嘴 阿拉比卡豆進口躍增

2019-12-29 13:20

有錢人為何不買咖啡？ 一杯原料不到3元

2019-12-29 13:20

一本紫微斗數 改變粟明德命運

2019-12-29 13:07

空巴新推A350駕駛艙觸控螢幕 星宇列必選項目

2019-12-29 10:08

台股擂台Q4冠軍許豐祿 單季績效逾20％

2019-12-28 23:39

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

電信業：5G標金必破千億 初期全民恐「用不起」

2019-12-29 21:35

台幣強升 科技廠匯損恐逾百億

2019-12-29 23:39

5G標金「失控」 行政院擬提前進行第二次5G釋照

2019-12-29 19:26

歐菲光爆雷 觸控紅色鏈拉警報

2019-12-29 23:37

寶佳加碼華票 撼動王道銀

2019-12-29 23:46

智慧機連發 台系鏈進補

2019-12-29 23:25

國新耀正毅連線揭遠航弊案內幕 直指這位

2019-12-30 11:58

標金失控 5G二次釋照擬提前

2019-12-29 23:30

17萬投資人都賺錢！0056達陣填息

2019-12-30 13:29

元大金 明年徵才670人

2019-12-30 00:03

何湯雄專訪（一）／特力重整戰線 深耕兩版塊

2019-12-29 23:14

轉單潮來了… 56％企業明年Q1喊徵才

2019-12-30 00:55

假期得先預墊才能接單？外送員抗議不公

2019-12-30 12:10

5G手機平價機種...萬元有找

2019-12-29 23:34

5G競標進入第15天 暫得標金飆逾750億元

2019-12-30 11:00

新台幣早盤升逾1角

2019-12-30 09:16

向房仲收取帶看費 管委會須繳營業稅

2019-12-29 22:29

5G標金搶破頭 第二波釋照擬提早

2019-12-30 00:39

華票兩大股東對峙 各有盤算

2019-12-29 23:42

中鋼董事會通過兩副總任命案 陳宗德回鍋掌工程

2019-12-30 14:11

SOGO董座黃晴雯 CSR模範生

2019-12-29 23:24

誠美材疑似鬧內鬨 獨董要求開董事會討論2案

2019-12-29 18:19

何湯雄專訪（二）／他，變身「總裁枕」代言人

2019-12-29 23:12

5G競標搭上失速列車 電信業盼暫緩釋出企業專網

2019-12-29 23:29

國泰金 擴大實習計畫

2019-12-30 00:03

研發支出抵減列報 二擇一

2019-12-29 22:29

近五成上班族年後想轉職 最擔心「二大問題」

2019-12-30 11:49

迎戰純網銀 瑞興拚利基型業務

2019-12-29 23:39

降低匯率影響 科技業強化本業經營

2019-12-29 23:39

永豐金員工控：揭弊後遭監控迫害 疑秋後算帳

2019-12-30 13:20

MLCC供應吃緊 台廠三雄走堅創波段高

2019-12-30 11:58

中壽 刷臉投保將上線

2019-12-30 00:03

名家觀點／無齡心態下的斜槓人生

2019-12-29 23:16

年關將近 勞保紓困貸款申辦1月3日止

2019-12-30 10:59

SOGO勇於創新 催生不一樣的百貨

2019-12-29 23:10

民航局30度稽查遠航疑遭上層壓力 張顯耀點名林錫耀

2019-12-30 14:04

全家進駐台鐵 葉榮廷：明年規劃「走出去結帳」服務

2019-12-30 13:42

被動資金轉買美國REITs 今年來湧入逾75億美元

2019-12-30 09:50

瑞興銀董座郭釧溥：打造有溫度銀行

2019-12-29 23:27

和大沈國榮看人才缺 政府拚技職企業養專才

2019-12-30 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top