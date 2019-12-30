全家進駐台鐵 葉榮廷：明年規劃「走出去結帳」服務

全家今年9月底前進駐25個台鐵站點、共32間店，全家董事長葉榮廷30日表示，明年將會導入智能咖啡機和自助結帳，並規劃「走出去結帳」服務，也就是讓店員帶著結帳機走出去，正與廠商洽談中。

全家今年進駐25個台鐵站點，有兩大營運方針：擬定複合店型、異業結盟，將視站點特性及需求，導入自助結帳、智能咖啡機，加快結帳速度。

葉榮廷說，今年付出很高代價來取得25個台鐵站點，經營至今符合預期；而顧客消費行為跟過去觀察到的已經有所不同，所以必須更快速回應顧客需求，之後過一段時間，在台鐵的全家，將會在服務項目上進行調整。

像是為了紓解尖峰時間排隊結帳人流，明年將會導入智能咖啡機和自助結帳，並將會規劃「走出去結帳」服務，也就是讓店員帶著結帳機走出去，正與廠商洽談中。