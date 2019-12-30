松果購物用AI攻個人化推薦 營運添成長動能

面對近年廣告流量紅利消失，興櫃電商松果購物（6740）積極投入「程序化廣告（programmatic advertising）」，藉由數據決策做到「自動化」及「個人化」，此亦為明年發展重點之一。今年下半年，松果也將AI（人工智慧）導入其兩個LINE官方帳號，著力AI個人化推薦布局，帶動其LINE官方帳號廣告的轉換率，較先前僅推薦人氣熱銷商品成長五倍。

松果結合AI技術做到程序化廣告，講求效率跟精準，針對不同目標觸及對象設定競價等參數，讓系統將參數與受重行為數據整合，以達成高度瞄準目標群眾（TA）的投放，目標提升廣告的ROI（投資回報率）。據松果統計，其今年上半年整體行銷廣告投資9,548萬元，金額超越去年全年，並確實轉換為獲利成長動能，上半年稅後淨利530.7萬元，已優於去年全年。

「順應趨勢時代找到最佳廣告方案，一直是我們努力的方向！」松果表示，目前內部集結PM（產品行銷）、數位行銷、工程師、資料科學家等各方人才，組成專案小組，努力投注大量資源在如何提高轉換率上，期望從現有會員基礎，挖掘出更多新變現模式。迎接2020年，將在運用AI打造個人化精準行銷上持續發展，期待成為下一戰的關鍵爆發點。

除了廣告效率提升，松果也專注營業效率優化，據統計，松果平均每位員工月均創造交易額，從2017年123萬元，成長至今年上半年來到198萬元。透過多方面進行效率優化，松果營業費用占營收比例從2017年129%，到今年上半年降低至92%。