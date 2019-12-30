全家挺進東部唯一服務區 蘇澳服務區也吃得到曾記麻糬

全家今年繼拿下台鐵30個據點經營權後，再搶下蘇澳國道服務區，今（30）日正式開幕，此為全家第三個國道服務區，也是東台灣唯一的服務區，年營收挑戰1.5億元，更將帶動全家整體國道商場業績再成長三成。

全家目前經營商場達24個，今年年營收達20億元，國道服務區和捷運等交通幹道型據點就占了一半營收，交通型營收更是年增一成，未來往交通中繼商機發展，將是發展策略之一。

全家主管表示，24個商場中，因近年搶攻高人流交通中繼商機，積極布局交通幹道型據點，前後進駐北捷中山站商場、台鐵新烏日商場、三義車亭休息站；國道服務區則有國道新營服務區、國道石碇服務區，以及30日開幕的蘇澳服務區等，共6據點。

另外，學校14個、廠辦3個，醫院型則有1個，年營收達20億元，服務人次破2,500萬人，其中交通幹道型商場就占營收一半，達10億元。

全家今年於蘇花改通車前，拿下蘇澳國道服務區經營權，這也是全家三個國道服務區的商場經營。此為OT案委託經營管理期間六年，若評估達8分以上可續約三年。