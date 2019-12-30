新北市有線電視 2020年收視費上限500元

新北市有線廣播電視費率審議委員會今（30）日宣布，2020年10家既有業者每月每戶基本頻道收視費維持上限500元，四家採分組付費方式的跨區業者也維持99元至500元不等的基本普及組收視費搭配套餐。

另外，新北市有線廣播電視費率審議委員會要求，系統業者應善盡公共事務責任，決議新增公共監測平台40處，即時因應防災工作。

自2017年10月新北市有線電視全面數位化後，於2018年4月結合境內系統業者，共同建置全國第一個「公共監測平台」，在全市60處，易積淹水區，包括學校、馬路、以及部分河川，架設24小時的遠紅外線監視器，充分利用有線電視先進網路設備。

在防汛期與颱風季節，可讓區長及校長，即時掌握突發性災情，及時因應，本次委員會決議，109年增設監測點達100處，遍及新北市29區。

本次費率審議也針對業者自製頻道進行討論，為促業者善盡地方媒體責任，除透過市府持續舉辦金采獎進行優良自製節目評選外，要求業者應提高自製頻道的節目製播率，並辦理收視率及滿意度調查。

新北市費率審議委員會自11月起陸續召開四次會議，邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者，針對業者的經營狀況與提報費用資料進行面談及審議，決議明年10家既有業者維持每月每戶收視費上限500元，另四家跨區業者，也依照其提報NCC的分組費率方案進行審定，每家業者提供至少三種以上基本頻道收視組合。

新北市有線廣播電視費率審議委員會強調，業者如有惡性競爭情事，將立即重啟費率審查機制，積極確保消費者收視權益。

此外，為照顧低收入戶政策，新北市有線電視業者提供登記有案之低收入戶，免收裝機費1,500元、基本頻道收視費500元，及2M寬頻免費上網服務，安裝比例近六成。