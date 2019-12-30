假期得先預墊才能接單？外送員抗議不公

外送員權益問題又添一筆，Foodpanda（富胖達公司）外送員今天由律師陳又新陪同到北市府抗議放假想接單有工作，必須向富胖達「預先墊付收款」才能避免被停班，富胖達系統更新時預墊紀錄卻又出錯讓外送員感到「錢被吃」，讓外送員感到不安與不公；陳又新也盼北市勞動局介入協調改善外送員工作條件；勞動局則表示會了解外送員個案狀況，儘速請富胖達改善。

王姓富胖達外送員表示，富胖達設定外送員累積收款金額達5000元後，不可再接單，需等定期結算低於上限、歸為零元後才能再接單，但結算點僅周一到五的中午12時、傍晚6時及周日凌晨0時，因此周末結算間隔會長達30或36小時，他常因此有10多個小時沒單可接，損失數千元收入。

陳姓外送員則說，周末與假期是外送訂單高峰的黃金期，結算點反而減少，訂單量大，一下子就收超過5000元，想繼續打拚只能「預先墊付收款」，評估自己接單量多預繳給公司，結算後讓累積收款金額從歸零進一步變成負數，藉此增加之後可累積收款的金額量，例如負5000元等於可累收1萬元。

不過，陳姓外送員說，富胖達11月卻出現系統更新後，預繳紀錄出錯的情況，他個人紀錄因此短少1227元，其他人還有數百元到1萬元的情況，他們填寫短少狀況向富胖達反映，富胖達至今快2個月仍未回應；先預墊才有工作接，預墊卻還會被吃錢，讓他們覺得權益受損。

陳又新則說，外送員除周末期間外送訂單多、結算點期間卻較長而遭停權困境，聖誕節、跨年也有這些情況，系統美其名「提醒」外送員期限內將款項匯回，實則「暗示」外送員須自掏腰包預繳高額款項，避免假期無法接單；對於弱勢、需承擔交通事故風險的外送員，富胖達讓外送員必須「預匯」才有工作接的方式，心態可議。

陳又新表示，系統更新轉換出錯，造成外送員預繳紀錄漏失的情況不應由勞方承擔，富胖達遲遲不返還外送員預繳金額，可能涉犯刑法第336條第2項業務侵占罪，得處6月以上5年以下有期徒刑；若問題後續未改善，他將協助外送員採取法律行動。

陳又新也指出，有外送員也反映最近外送員成立工會，工會卻似乎沒要幫忙勞方協商的意思；他認為這有違工會法第1條「為促進勞工團結，提升勞工地位及改善勞工生活」，工會不該是虛設、淪為橡皮圖章。