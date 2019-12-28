精湛建設攻頂級商辦 中台灣首棟客製化商辦寶元紀落成

台商回流帶動商辦市場暢旺，中部知名建商精湛建設搶進頂級商辦市場，承攬由寶成工業前董事長蔡其建投資的「寶元紀」總部大樓最近完工落成，這棟斥資15億元規劃興建的總部大樓，號稱中台灣第一楝客製化商辦。

台中隱形冠軍產業多，一層一戶的頂級商辦不夠看，現在更出現「客製化」頂級商辦產品，設計施工為豪宅建商精湛建設。精湛建設董事長陳志聲說，大樓不是第一次蓋，但這是首次承接單一企業的客製商辦，未來不排斥繼續接案。

豪宅建商累積許多設計、施工、客服經驗，跨足商辦水到渠成，例如聯聚建設頂級商辦「中雍」，北部豪宅建商中悦建設機構，在藝文特區、經國特區也興建多棟商辦。

陳志聲表示，房地產目前大都是首購市場，精湛建設雖然沒有推出新的建案，但委託規劃興建的案子非常多，每年的慈善圍爐「送愛心到人間」已經持續舉行21年，年年捐款給社福機構的金額接近900萬。精湛今年一現身建築場合，就拿出驚人成果—客製化頂級商辦「寶元紀商業大樓」。

精湛建設針對單一企業的不同需求，進行量身打造。公設部分，更以豪宅大器的樣貌設計企業總部，如：門廳山水畫主牆，讓訪客感受企業文化，黑松，真柏造景，突顯企業永續發展的意象。除無障礙空間動線規劃妥善，該大樓也留設30輛電動汽車的充電空間，未來不會因電動車普及，業主必須另外施工。

據了解，雙方合作模式為業主自行取得土地，交由精湛建設規劃施工，並酌收5％至10 %的管理費。

陳志聲說，豪宅是頂級企業主的夢想居所，商辦則融合了企業主對企業的發展想法、需求。雖然，自地自建最能完整實現夢想，但專業團隊難找，且隔行如隔山，企業主只好買現成的商辦來使用。