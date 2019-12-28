「零星個案也不能容忍！」張國煒發文道歉暫關星宇小舖

星宇航空將於明年1月23日首航，星宇也成立「星宇小舖」，專賣星宇航空周邊商品。由於近期有零星退換貨不夠即時的個案。星宇航空董事長張國煒親自上星宇航空臉書討論區發文致歉，表示將暫時關閉星宇小舖，先把退換貨處理妥當後，再決定開張日期。

星宇航空發言人聶國維證實，星宇小舖今天就會暫時先關閉，至於開張日期，討論後公布。他說，星宇小舖所賣的商品都是星宇航空的公關禮品，是抱著跟粉絲分享的概念，讓大家有管道可以買到星宇航空的公關贈品。

張國煒於星宇航空討論區發文表示：「由於星宇小舖沒把出貨跟退換貨的事宜處理好，我決定暫時關閉星宇小舖，先把退換貨處理妥當，至於出貨問題等我星期一檢討後續後再決定開張日期。已經訂貨的單子會照出各位不用擔心，如果不滿意要退貨或退單也可以，造成大家不便跟不開心本人在此代表星宇航空跟大家致歉。謝謝大家的支持，辜負你們支持的心也真的不好意思。抱歉抱歉」。這則發文在留言區獲得一片讚聲。