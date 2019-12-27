2020新車大展 聚焦綠能環保電動車、豪華跨界休旅車

2020台北世界新車大展開展規模再創歷史新高，各大汽車品牌精銳盡出，今年車展主題聚焦兩大重點：綠能環保電動車及豪華跨界休旅車，成為車迷不可錯過的年度盛宴，豪華汽車品牌包括Mercedes-Benz、BMW、Porsche、Audi及Lexus均藉著車展機會推出各類新車，爭奪車迷及準車主的目光。

Mercedes-Benz 車展重點，是百年品牌的首部電動車 EQC 正式在台亮相。EQC的主動式四輪驅動系統，由 80 kWh 鋰電池組來提供動能，最大綜效馬力高達 408 hp，0-100 km/h加速於5.1秒內完成，極速達180km/h，最長行駛距離則遠達471 公里。透過交流電充飽電約需11小時，直流電充電充飽則僅需40分鐘。EQC 400 4MATIC ELECTRIC ART與EQC 400 4MATIC運動版的建議售價分別為新台幣330萬元及350萬元起。並隨即可於台灣賓士專屬網路平台http://mb4.me/EQC_reservation 進行線上預購。

另一具有日耳曼血統的汽車品牌BMW，以睽違20年後推出的8系列為原型打造出外型更時髦Gran Coupe大型四門轎跑車款。全新BMW 8系列Gran Coupe憑藉著充滿肌肉線條的賽車體魄，以兼具優雅而前衛的線條潤飾，修長車身展現優雅又具力量的獨特風格，同時擁有實用性與舒適性。

環保議題當道，各國排放法規制定越來越嚴格，電動車成為全球車壇發展的重點趨勢。德國跑車廠保時捷（Porsche）品牌首款純電四門跑車Taycan這回沒缺席車展，同時正式宣告保時捷進入電動車時代，Taycan採用四門跑房車設定，並且擁有跟所有Porsche車款相同的強悍性能以及日常實用性，目前在台已經接單超過700張，表現可以說是相當亮眼。

在車市慣稱2B1A的德國豪華汽車品牌代表之一Audi車展動作也相當積極，亮相的大型豪華休旅車款 Q8，可說是結合休旅的實用性、與Coupe轎跑車的流暢造型，Q8搭配Audi招牌quattro操控基因與頂尖安全科技運動感十足，也期望替品牌在台開拓銷售市場。