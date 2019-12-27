星宇航空保稅大樓動土 下月維修棚廠也開工

星宇航空保稅大樓中午舉行興建工程動土典禮，星宇航空董事長張國煒表示，大樓落成後將做為安排客艙服務品處、機務處及運務地勤等單位進駐，預計2022年7月完工，下個月還有維修棚廠也要動土，星宇航空成立至今兩年多，成立的效率打破台灣航空界的紀錄，今年對星宇航空是重要的里程碑。

星宇航空將於明年1月23日首航，後勤供應將先租用民航局現有的免稅艙，張國煒表示，初期航班不多，還夠使用，等到保稅大樓完工後，機上的侍應品、用品及餐飲，都將由保稅大樓提供，每日處理量達50架以上。

星宇航空表示，保稅大樓佔地約 3,063 坪，預計 2022 年 7 月下旬完工，樓層規劃為地上 5 層、地 下 1 層，樓地板總面積約 6,924 坪。完工落成後，將有客艙服務品處、機務處及運務地勤等單位進駐，保稅大樓擁有完善倉儲空間， 主要儲存的貨品為機上販賣品、服務品等，同時規劃星宇機邊工務車隊維修區， 方便隨時執行維修勤務，成為機上服務、飛行與地面安全的強大後盾。

張國煒表示說，保稅大樓座落在自建維修棚廠旁，未來將導入高度自動化智慧倉儲設備系統，減少繁雜人力作業進而提升服務品質，為旅客打造最安全舒適的飛行旅程。下個月維修棚廠也將動土，新的維修棚廠將可同時容納一架A350及兩架A321，初期夠用，將來可能不夠，將來會在桃機新設立的維修區蓋更大的維修棚廠。

桃園市長鄭文燦也表示，星宇航空籌設的速度非常快，市府與星宇航空簽訂備忘錄（MOU），希望在航空城的範圍內提供土地，讓星宇的各項設施可以進來，也讓桃園的航太產業更耀眼。

星宇航空也表示，保稅大樓外觀設計採流線感十足的現代風格，建築線條及用色靈感來自於星宇航空 Logo，質感沈穩色系展現星宇專業的品牌形象，主體不同高低層次演繹飛機起飛路線意象，為建築增添專有的星宇風格，象徵星宇航空服務規格 再創新高度。大樓內部也極具巧思，員工用餐區規劃於視野極佳之處，用餐或休 憩時可恣意欣賞班機起降，享受陽光灑落進屋內的溫暖，營造最舒適的辦公環境。