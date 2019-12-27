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桃機二航廈北側觀景台上層 12月28日試營運

2019-12-27 17:42經濟日報 記者楊文琪／即時報導

為持續提供更優質的服務，桃園國際機場繼12月14日開放第二航廈南側觀景台之後，北側觀景台上層也將於12月28日試營運，可以欣賞與南側觀景台不一樣的海天風光，天氣好時，遠方可見台灣海峽、竹圍漁港及彩虹橋，日間還可欣賞北跑道降落的航機。

除了觀景台之外，北側5樓「天空之城」商場也趕在年底前試營運，提供餐飲服務並設置便利商店及藥妝店，可兼顧民眾遊賞及餐飲需求，讓桃園國際機場服務進化再升級。

桃機公司今日表示，旅客由第二航廈出境大廳1號報到櫃檯旁電梯及電扶梯，可達5樓「天空之城」，商店及餐廳均與南側「玩藝大街」有所區別，提供包括南洋、泰式、義式、日式等料理，規劃米其林星級餐廳「328加東叻沙」，品嚐新加坡、南洋美食；窯烤料理「Pizza Creafe 客意」出爐直火比薩、烤雞；泰式料理「大心」有著名的牛肉河粉；另有日式拉麵「誠屋」及「旺德福快餐」，飲料櫃位則有旅客民眾最愛的「星巴克」，部分餐廳還可邊用餐邊近距離觀賞航機起降，是只有桃園機場才能欣賞到的風景。

除了餐飲，為服務紅眼航班旅客，天空之城設置「7-11便利商店」，提供消費者全天候服務；「康是美」藥妝店也首次進駐桃園機場，慶祝開幕12月28日至1月5日還有各項優惠活動，滿足旅途中所需各項用品。

北側觀景台與清潔維護完成後的南側觀景台，均將於12月28日開放，時間為每日上午6時30分至夜間22時30分。桃機公司提醒民眾，兩側觀景台風大，請留意隨身物品，並避免配戴及使用帽子、傘具等，以免遭吹飛影響飛航安全。而為維護觀賞品質，於人潮眾多時將採取人流管制措施，請參觀民眾配合現場服務人員導引。桃園國際機場未來仍將提升貼心服務，使旅客及民眾均能享有全新的服務體驗。

維護飛航安全，觀景台注意事項：

一般禁止事項：

禁止攜帶動物（放置於寵物籠內及導盲犬除外）。

禁止攜帶危險物品、易燃物、手推車。

禁止飲食及吸菸。

飛航禁止事項：

禁止向機坪丟擲任何異物或其他廢棄物。

禁止施放有礙飛航安全物體如風箏、天燈、燈火、無人機、空拍機、遙控飛機、氣球或其他可能影響航空器飛航安全之漂浮或移動物體。

禁止以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器。

違反者將依民用航空法及航空保安相關規範處罰，最高可處新台幣150萬元。

桃園機場北側觀景台上層將於12月28日試營運，可以欣賞與南側觀景台不一樣的海天風...
桃園機場北側觀景台上層將於12月28日試營運，可以欣賞與南側觀景台不一樣的海天風光，天氣好時，遠方可見台灣海峽、竹圍漁港及彩虹橋，日間還可欣賞北跑道降落的航機。　圖／桃機公司提供
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桃園機場餐飲桃機

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