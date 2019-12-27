TESLA深耕台灣 明年將達成25座超級充電站建置

TESLA本月（12月）掛牌數已突破1000台，即將改寫電動車於台灣單月掛牌紀錄，也是9月份掛牌數的3倍。鑒於車主急速成長，TESLA同時於2020年世界新車大展公布明年台灣超級充電站總數量將達25座。

特斯拉表示，除現有14座超級充電站，TESLA正式於世界新車大展宣布2座即將正式啟用的站點，分別位於嘉義交流道（12月27日正式啟用）與竹北高鐵（明年一月啟用）。特斯拉並提前釋出2020年已經規劃中的6座充電站，分別計畫落點於：北台北、南桃園、南台中、台南市、北高雄以及宜蘭縣，其餘超級充電站位置將陸續公告。

特斯拉強調，總數達25座的超級充電站目標，代表TESLA對台灣充電網絡的持續發展，也是對現有與未來車主充電生活圈建置的積極承諾。除了繼續投資建設充電站，台灣將會是亞洲第一批使用新型V3超級充電技術設備的國家。此新型的V3充電技術，最高可達250KW，短短5分鐘的極速充電，可為Model 3車款補充行駛150公里之電量，搭配目的地充電座交互使用排程，將賦予車主更大的自由度於充電生活圈內進行日常生活消費與活動。

同時，台灣已正式開放「自動輔助導航駕駛 （Navigate on Autopilot, NoA）」功能，所有選配全自動駕駛功能的既有與新車主皆可分批藉由車內軟體推播更新，享受升級。