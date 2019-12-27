TESLA深耕台灣 明年將達成25座超級充電站建置
TESLA本月（12月）掛牌數已突破1000台，即將改寫電動車於台灣單月掛牌紀錄，也是9月份掛牌數的3倍。鑒於車主急速成長，TESLA同時於2020年世界新車大展公布明年台灣超級充電站總數量將達25座。
特斯拉表示，除現有14座超級充電站，TESLA正式於世界新車大展宣布2座即將正式啟用的站點，分別位於嘉義交流道（12月27日正式啟用）與竹北高鐵（明年一月啟用）。特斯拉並提前釋出2020年已經規劃中的6座充電站，分別計畫落點於：北台北、南桃園、南台中、台南市、北高雄以及宜蘭縣，其餘超級充電站位置將陸續公告。
特斯拉強調，總數達25座的超級充電站目標，代表TESLA對台灣充電網絡的持續發展，也是對現有與未來車主充電生活圈建置的積極承諾。除了繼續投資建設充電站，台灣將會是亞洲第一批使用新型V3超級充電技術設備的國家。此新型的V3充電技術，最高可達250KW，短短5分鐘的極速充電，可為Model 3車款補充行駛150公里之電量，搭配目的地充電座交互使用排程，將賦予車主更大的自由度於充電生活圈內進行日常生活消費與活動。
同時，台灣已正式開放「自動輔助導航駕駛 （Navigate on Autopilot, NoA）」功能，所有選配全自動駕駛功能的既有與新車主皆可分批藉由車內軟體推播更新，享受升級。
自2019年8月推出Model 3 全新車款以來，更在地加速台灣轉向永續能源的發展，減少二氧化碳排放，目前全台灣已經有超過1000個社區大樓安裝家庭充電座，藉由TESLA充電部門與授權合作的充電規畫廠商攜手與社區規劃，全台灣有超過80%的車主可享受於家中充電，每日滿電出門，安裝比例為亞太地區之最，目前全台各地許多新開發建案也都已安裝TESLA的家用充電設備，都再再顯示電動車生活圈已是新建案的重點項目，TESLA建構起的純電生活已然成形。
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