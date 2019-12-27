長榮航空EVA Mobile App 推自助報到

長榮航空EVA Mobile App即日起新增護照掃描、登機證存入Google Pay兩項新功能，採用行動裝置報到的旅客，可使用相機功能讀取護照資料，系統將會自動把護照資料帶入相對應的欄位，免除以手動輸入的麻煩以及避免錯誤，並可將登機證存入Google Pay、Apple Wallet，方便票卡集中管理。

長榮航空自2006年開始提供網路自助報到服務，近年來陸續推出行動裝置報到、機場自助報到等多元的方式，尤其於桃園機場提供自助託運行李的服務後，大幅節省旅客在機場排隊的時間，也讓機場的運作更有效率。

依據統計數字顯示，目前長榮航空旅客使用自助報到方式的比率將近四成，由於行動商務盛行和數位科技帶來之便利性，已有越來越多人使用EVA Mobile App報到，該App可支援26個市場語系供使用者自行選擇，自2017年大改版以來，目前已累計超過130萬下載次數。