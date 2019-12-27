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中國南方航空退出天合連盟 將構建新型航空合作關係

2019-12-27 16:26經濟日報 記者楊文琪／即時報導

中國南方航空將自2020年1月1日起正式退出天合聯盟。退盟後南航通過雙邊合作方式與法荷航、達美航、大韓航等天合聯盟夥伴繼續保持原有代碼共用合作，此外，南航正式啟用「南航優享CZPriority」服務品牌，取代「天合優享SkyPriority」，確保南航金、銀卡會員以及以上天合聯盟合作夥伴Elite/ Elite Plus會員搭乘南航航班時享受的權益不變，包括優先值機、優先行李、優先登機等。

除天合聯盟合作夥伴，南航已加快擴大全球「朋友圈」，與 美航、英航、芬蘭航、阿酋、卡達、澳航、日航 等開展雙邊代碼共用合作，網路通達世界各地，旅客可通過南航及其合作夥伴往返全球各主要城市。

此外，退出天合聯盟（SKY TEAM）後台灣旅客權益將不受影響，後續多家天合聯盟成員繼續保持代碼共用合作，讓南航常客里程獎勵計劃「明珠俱樂部」會員繼續享有里程累積、兌換及精英會員服務權益。同時，通過新增更多合作夥伴，還為南方航空金銀卡旅客增加更多元的出行優享服務。

南航所構建的航空業新型國際合作關係，將為廣大旅客提供更多的選擇、更便捷的出行。顧客至上，用心做好旅客服務，這正是我們構建新型國際合作關係的初心和使命。近年來，南方航空大力推進國際化發展，擴展全球網路、銜接國際標準、構建夥伴關係，讓公司國際化品牌形象和服務能力大幅提升。

南航目前兩岸直飛18條航線（廣州、上海、深圳、武漢、長沙、桂林、貴陽、鄭州、南寧、長春、哈爾濱、瀋陽、大連、汕頭、義烏、張家界、烏魯木齊及高雄-武漢等），飛往兩岸航班每週達到80多班。此外，南航在新加坡、紐約等地設有69個國外營業部。

每天有3,000多個航班飛至全球40多個國家和地區、224個目的地，形成了以歐洲、大洋洲兩個扇形為核心，以東南亞、南亞、東亞為腹地，全面輻射北美、中東、非洲的航線網路。未來，還將圍繞南航發展規劃，秉持以市場和旅客為導向的宗旨，與廣大合作夥伴建立互惠互利的新型合作關係，為旅客創造更大價值。

中國南方航空將自2020年1月1日起正式退出天合聯盟，退盟後南航通過雙邊合作方式...
中國南方航空將自2020年1月1日起正式退出天合聯盟，退盟後南航通過雙邊合作方式，與法荷航、達美航、大韓航等天合聯盟夥伴繼續保持原有代碼共用合作。圖／南航提供
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