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私菸案「認罪第一人」檢：軍人牟利影響國安

不僅調薪12%、千萬分紅 486員工第3項大禮讓網友超羨慕

2019-12-27 16:41聯合新聞網 綜合報導

「486先生」宣布將送給員工3項大禮，消息一出讓網友羨慕不已。 圖擷自「486先...
「486先生」宣布將送給員工3項大禮，消息一出讓網友羨慕不已。 圖擷自「486先生」臉書
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知名電商486先生」自從2010年成立486團購網至今已經9年了，去（2018）年底曾將600多萬元分給26名員工作為盈餘分紅，引起熱議。「486先生」臉書24日貼出訊息，因為今年的獲利增加，因此將送給員工3項大禮，消息一出也讓網友直呼羨慕，大讚老闆太佛心了。

「486先生」粉絲團寫道因為今年的經營比去年來得好，獲利也有增加，尤其所有部門已經幾乎完善，加上2020年公司有6大利多的競爭力，因此「486先生」在經營會議上宣布3件事：第一，明年公司大幅調薪，整體預估將達到12%；第二，2020年是公司成立10周年，盈餘紅利最少將有1千萬元分配給同仁。

最後，因為有同事頸椎受傷開刀，「486先生」霸氣的宣布將永久照顧受傷生病、失去工作能力的員工，「我就不信我們公司52個人養不起一個受傷生病的同事」。

貼文讓許多網友看了超感動，紛紛留言大讚「很感動你為員工所做的事，很温暖。我會繼續在486消費，謝謝你」、「486的公司職員們有福了，遇到好老闆」、「幸福企業！繼續用新台幣支持486」、「老闆好佛心，員工好幸福」、「這第三點…永久照顧，看了令人感動到想哭啊」、「這不是一家公司了，這是一個很棒的大家庭，現今社會會用心看到員工辛苦打拚的老闆少之又少，總是會替員工著想的老闆更是不多了」、「別人的老闆總是不會讓我失望啊」。

還有網友搶著想要進入該公司工作，「我要拚到去你們公司上班」、「希望我有機會能夠加入」、「缺廠護嗎？」、「所以要聘請健康管理護理師了嗎？」、「缺打掃小妹嗎？」、「我真的好希望能有機會為貴公司服務啊，真的是佛心幸福企業啊」。

486先生電商

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