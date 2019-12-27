新北辦智慧節能企業選拔 19家省15座大安森林公園碳排

為鼓勵新北市企業採用智慧科技聰明用電，新北市今年首辦理「新北市智慧節能績優企業選拔」，今天成果發表會，表揚19家節能績優企業，業者不僅響應政府節能政策，今年節省相當於15座大安森林公園碳吸附量，更積極承諾明年進一步自願節能，以省下2千萬度電為目標。

經發局表示，新北市2015年起，已連續5年獲得全國縣市節能評比冠軍的肯定。市府今年首推「新北市智慧節能績優企業選拔」，以節能措施、導入能源管理系統及獲獎認證等面向遴選績優企業，號召1千5百家企業參與，最後選拔出8家能源大用戶、6家工商企業及5家連鎖加盟企業等作為本市節能典範。

經發局表示，上述典範企業今年省下705萬度電、平均節電率達12.05%，並減少3901公噸碳排放量，相當於15座大安森林公園年碳吸附量。

經發局表示，智慧節能是透過觀測用電即時資訊，運用大數據及感測裝置去運算用電模式，進行自動化控制設備排程。

以「能源大用戶」組別特優獎的致理科技大學為例，導入「校園能源管理系統地圖」，今年節電量52萬度、節電率達10%，用電契約容量更從原有2100kW調降至1900kW。

該校透過可視化模擬地圖監控校園用電設備，並以人性化策略推動空調用電排程，所有教室空調將依照教室課表上課時間與室外溫度進行自動溫度調控。在學校整體用電負載即將超過契約容量時，能源管理系統將自動實行空調輪流降載。

經發局呼籲，導入智慧科技落實節電，不僅可提升能源使用效率，減少費用支出，更可強化企業整體競爭力。市府已彙整典範企業的節電事蹟與成果製作「智慧節能績優企業典範電子書」，詳細內容可上新北市政府經濟發展局網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/Card/green-smart)查詢。