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RCA工殤第二波求償 奇異等公司判賠23億元

陳建仁參加興達海基竣工 中鋼：首批訂單56支套筒

2019-12-27 15:28聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

歷時20個月施工，興達海洋基礎廠房完工，明年初開始生產。副總統陳建仁、經濟部長沈榮津等人今天到高雄參加竣工祈福儀式。中鋼公司表示，興達海基占地27.5公頃，總投資金額 68億元，可年產48至50座水下基礎，沃旭公司已下單購買56支產品，前景看好。

副總統陳建仁表示，小時候常在興達港釣魚，現在場景跟以前差很多，台灣首座海洋風場Formosa 1已完工商轉，離岸風電不是切實際的夢想，而是能源轉型的進行式。陳建仁更強調，台灣不僅可達到能源自主，還能達成能源轉型目標，興達海基已取得56座水下套筒訂單，產能滿載後，年營業額會達百億元規模，供應鏈遍及高屏、嘉義等地。

政府發展離岸風電，中鋼公司去年初取得高雄海洋科技產業創新專區內海洋工程區的開發與營運權利，同年4月成立興達海基公司，並在興達漁港旁用地施工，比預定工期提早4個月完工，今天上午舉辦竣工祈福儀式。

祈福儀式以「乘風起飛、從興開始」為主軸，象徵藉由興達海基水下基礎生產帶動離岸風電產業起飛。副總統陳建仁、經濟部長沈榮津、中鋼集團董事長翁朝棟、高市府海洋局長趙绍廉等人士合力啟動推桿，象徵性啟動250噸重的大型吊掛車展開作業。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼響應政府能源政策，參與離岸風電與太陽能風電產業發展，今年已完成80MW太陽發電容量建置；風電方面，興達海基竣工，中能風場也持續開發，未來可完成300MW發電容量。

翁朝棟指出，水下基礎是離岸風電國產化的關鍵項目，興達海基占地27.5公頃，包含行政大樓、廠房、戶外組銲區、重件碼頭及儲區，總投資金額68億元，年產能可達50座水下基礎；沃旭公司去年11月下單購買56座水下基礎供應合約，預計明年（109年）1月起投產。

戶外組銲區作業情況。記者劉學聖／攝影
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海基廠房竣工，現場人員解說組銲歷程。記者劉學聖／攝影
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副總統陳建仁（右三）參加中鋼興達海基公司竣工儀式。記者劉學聖／攝影
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廠房與戶外組銲區，250噸重的大型天車吊掛定位。記者劉學聖／攝影
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離岸風電中鋼陳建仁

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