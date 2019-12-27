星宇首航機票秒殺完售 張國煒如何將虛擬網路聲量變成新台幣？

圖／星宇航空董事長張國煒。取自星宇航空 STARLUX Airlines臉書 分享 facebook

星宇航空董事長張國煒堪稱是航空業最受歡迎、也最擅長網路行銷的企業家。他從空服員制服、機上飛安影片再到機上餐，每一波的操作，至少都花了一年以上時間醞釀，成功圈粉無數，然而網路聲量究竟能不能轉換成新台幣？趕緊來看看這家新本土航空公司的第一張成績單表現如何？

星宇航空即將在2020年1月23日小年夜首航，12月16日開賣澳門、峴港、檳城三航機票。結果最受矚目的首航班機，瞬間秒殺完售。其中，澳門機票最快僅6分鐘就被預訂一空、峴港9分鐘、檳城11分鐘。

當日，由於網上搶票熱烈，還有已訂購的網友很不放心，直接衝到星宇總公司確認自己訂票是否成功，並開直播跟網友分享。

星宇航空採用空中巴士A321neo機型，共配置兩艙等188席座位，單日單程共可提供1128個機位，每班機180個經濟艙，8個商務艙座位。

16日除個人機票預售一空，同一天發售的旅行社團體首航行程，則以峴港套裝行程銷售最快速，雄獅、五福、可樂等旅行社已陸續賣完，成績不俗。

值得注意的是，由於星宇定位為「精品」航空，首航並不打促銷戰。以雄獅旅行社為例，除包裝一般團體行程外，也在2019年年中推出璽品系列行程，包括機加酒都走高端路線，例如檳城瑰麗4日5萬3800元起、峴港秀美6日7萬3800元起，主打高端客群，客層定位與星宇的「精品」定位一拍即合。

雄獅在東南亞行程方面，主推星宇航空，由於買就加碼送星宇限量周邊商品，也是賣最快、賣最好的旅行業者，16日開賣當天，就有超過1000人付訂金。

目前，星宇航空已開放一年內的航班機票，並分為限量、超級、基本和全額票四種方案，從香氛、音樂、餐點、制服和座位都精心鎖定五感體驗，儘管票價比其他航空公司貴500至1000元左右，仍受到粉絲青睞，用實際行動力挺。

但，為何張國煒可以將網路聲量轉為實體新台幣？

分析原因如下。首先是張國煒已樹立個人的品牌魅力：他既是從長榮航空出走的少東，又是最懂飛機的航空迷董事長，不僅個人話題十足，獲網友高度討論，在傳統兩大品牌華航、長榮間另闢蹊徑搞創意，已打破兩強鼎立的傳統，讓外界相當期待這條「鯰魚」將會激盪出什麼火花效應。

其次，星宇被視為明日之星，網友在2018年5月20日自發性成立社團「星宇航空討論區 STARLUX Airlines」，從張國煒10月底接回第一部飛機，當時僅有1.4萬名粉絲，兩個月不到已擴大到超過三倍規模的5.5萬人，堪稱星宇官方粉專外，最大的星宇迷俱樂部。

再來是精緻、具收藏性的周邊商品，非常吸引人。從文具小物如磁鐵、骨瓷杯、便利貼、文件夾，到限量的霧金色旅行頸枕，這是星宇特別找了台灣的品牌UNO聯名推出，該品牌還進駐了日本蔦屋書店，旅行頸枕也引來粉絲搶購收藏。

圖／星宇航空找本土廠商設計限量聯名耳機（左）和撲克牌（中），連購物袋都有粉絲買來收藏。星宇提供 分享 facebook

而最新推出的迷你飛機模型預購商品，由於訂單量大，加上有部分細節要修正，目前「星宇小舖」官網已公告，出貨時間要延長至7到10天，這也是其他航空公司未見的盛況。

尤其，今年下半年以來，每一波的造勢都成功引起話題。包括新制服、機上安全影片和餐飲的發表，星宇都會邀請粉絲加入，每一次抽獎或限量參與，總能帶來破萬的點讚和分享。

其中，最特別的長期活動，就是官方舉辦「照飛機」徵求攝影作品的活動，讓粉絲將星宇飛機的相關攝影作品上傳至個人Facebook或Instagram，並標註指定標籤#星宇照飛機，這也讓星宇臉書的互動活躍度居高不下。

種種吸睛的行銷手法，讓張國煒擁有一群忠實粉絲，所以16日當粉絲紛紛在星宇臉書粉絲社團曬出自己訂票成功紀錄時，話題也始終圍繞著張國煒轉。12月23日，被暱稱為「K董」的張國煒，親自前往杜拜駕著貳號機回桃園國際機場，又引起一波接機潮。

張國煒現雖忙於公司經營，但還是會不時上討論區觀看粉絲反應，並親自回覆。例如有粉絲生日，希望他送上生日祝福，他會立刻回應：「生日快樂」；有粉絲詢問他最喜歡吃什麼麥當勞套餐，要在他12月23日接回第二架飛機的時候去點餐慶祝，他也真的回應：「雙層豬肉滿福堡加蛋。」

目前，這份麥當勞套餐被粉絲暱稱為「K董套餐」，還有人跑去麥當勞向店員宣傳，成為網路熱搜話題。

星宇航空發言人聶國維不諱言，希望能把網路聲量聚集的粉絲，漸漸轉換為實際且長期的忠實顧客。

雖然星宇以「精品航空」自居，最自豪的是首創可「180度躺著飛」的商務艙座椅、以及米其林主廚加持的飛機餐。但初期，票務銷售仍以經濟艙為主。

目前澳門、峴港、檳城三航點天天飛，航班數分別是三班、兩班和一班。以清明旺季試算，澳門經濟艙和商務艙來回未稅分別在1萬6000元至2萬6000元，峴港2萬1278元至3萬6000元，檳城2萬1000元至3萬6000元左右，其中，又以峴港最熱門，經濟艙只剩零星機票，但商務艙仍可買到。

年底，正是其他航空公司促銷熱季，星宇的票價大概比兩家本土航空貴500至1000元，有這樣的成績已屬不俗。

但是，張國煒接下來，也要接受嚴峻考驗。航空業是高資本、高風險產業，想要獲利相對辛苦，尤其初期僅拿到三個稍嫌冷門的二線景點，不能只靠粉絲的好感度支撐，當新鮮感消退時，馬上會面臨傳統和廉價航空的價格肉搏戰。

現在首發三航點只是過渡期，外界仍密切觀察星宇何時爭取到其他一線城市的熱門航點。例如，不時都有網友詢問何時會開出日本航線。

星宇航空的二號機順利交機，由董事長張國煒親自駕駛，23日上午7時58分順利降落桃園機場。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

雖然，2019 年7月，民航局已核發星宇8條日本航線，包括福岡、仙台、東京成田、大阪關西、名古屋中部機場等；另外還有泰國的三條定期航線（曼谷、清邁及普吉島），以及從台中國際機場往日本的兩條定期包機航線（東京成田和大阪關西）。但由於2020年初，星宇只有三架飛機開航，必須有六架客機以上才可能增飛第二波航線。

旅遊業界也分析，以目前的A321機型單走道飛機，並不適合3.5小時以上的航程，等到2021年廣體客機到位時，屆時星宇才有機會更海闊天空。

一位航空公司高層曾說：「同樣是飛三個多小時，消費者比較能接受日本票價賣貴一點，相對東南亞就始終遇到價格天花板，有時候還得賠錢削價競爭。」

還有航空業者直言，星宇的挑戰只會愈來愈嚴峻，縱使目前吸睛度和媒體關注度，博得不少人氣，但仍要從口碑來慢慢建立品牌知名度，畢竟，不能只靠內需市場，外站和國際旅客也是大宗的收益來源。

星宇首賣雖交出不錯的成績單，但張國煒真正的考驗才剛開始而已。

（作者／廖君雅 本文出自2019.12.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）