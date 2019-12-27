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台船為德翔海運建造1,800 TEU貨櫃輪 命名「TS PUSAN」

2019-12-27 14:53經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

台船今（27）日在2號碼頭舉行德翔海運訂造的1,800 TEU級貨櫃輪 - 「TS PUSAN」命名典禮，典禮由台船鄭文隆董事長與德翔海運陳德勝董事長共同主持，並邀請張秀美女士為此輪命名及擲瓶，典禮會場邀請到許多貴賓蒞臨，冠蓋雲集，熱鬧非凡！

「TS PUSAN」輪，船長約171.99公尺、船寬27.5公尺、型深14.0公尺、滿載吃水9.5公尺，載重噸達21,316噸；全船共有4個貨艙，其中第1、第2及第3貨艙可裝載危險貨物；甲板上貨櫃可裝載7層，11排，貨艙內5層，9排，共可裝載1,808個20呎標準貨櫃。主機採用MAN 6S60ME-C8.5電子控制噴油式主機，最大出力12,050千瓦。在結構方面，本輪船體結構強度，符合UR S11A之最新規範。

在環保方面，採最新的船舶污染防治法規，引擎排煙符合國際海事組織(IMO)的第二期排放標準，並配備壓艙水處理系統，能降低海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞。

節能方面，優異的線形設計加上本公司匠心獨具之節能劍艏ES SSB(Sea Sword Bow)，搭配高效率螺槳、節能反動舵與舵球，可大幅減少油耗與碳排放，而節能劍艏優異的抗風浪性能，不但能改善耐海性能更能減少風浪中航行的船速損失，進而提升船東營運之競爭力。其卓越的節能表現，已可符合2025年前IMO EEDI之節能標準(PHASE 2)。

值得一提的是，本輪(1,800 TEU貨櫃船)是台船在造船市場上深具口碑的船型，其具有優異的劍型船艏設計、施工品質及環保節能等裝置，曾榮獲2014年英國皇家造船工程師學會年度重要船舶名船錄，並得到台灣造船暨輪機工程學會年度船舶獎。現更已簽訂加裝SCRUBBER的合約，將符合IMO 2020年1月1日即將實施的船舶限硫令。可謂為一艘先進、節能且環保的優秀船舶。

台船今（27）日在2號碼頭舉行德翔海運訂造的1,800 TEU級貨櫃輪 - 「T...
台船今（27）日在2號碼頭舉行德翔海運訂造的1,800 TEU級貨櫃輪 - 「TS PUSAN」命名典禮。照片／台船提供
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