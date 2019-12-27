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星宇航空大樓動土 董座張國煒親自主持

2019-12-27 14:10經濟日報 記者黃文奇／即時報導

星宇航空保稅大樓今（27）日上午 11 時舉行興建工程動土典禮，星宇航空董事長張國煒表示，保稅大樓座落於自建維修棚廠旁，未來將導入高度自動化智慧倉儲設備系統，減少繁雜人力作業進而提升服務品質，為旅客打造最安全舒適的飛行旅程。

星宇航空保稅大樓動土典禮今日舉行，由桃園 市市長鄭文燦、民航局局長林國顯、星宇航空董事長張國煒等人共同主持，與現場百餘位嘉賓共同祈 福興建工程順利圓滿，期望為旅客提供更優質的服務品質。

星宇航空保稅大樓佔地約 3,063 坪，預計 2022 年 7 月下旬完工，樓層規劃為地上五層、地下一層，樓地板總面積約 6,924 坪。完工落成後，星宇航空將安排相關作業單 位進駐，如客艙服務品處、機務處及運務地勤等，保稅大樓擁有完善倉儲空間， 主要儲存的貨品為機上販賣品、服務品等，同時規劃星宇機邊工務車隊維修區， 方便隨時執行維修勤務，成為機上服務、飛行與地面安全的強大後盾。

星宇保稅大樓外觀設計採流線感十足的現代風格，建築線條及用色靈感來 自於星宇航空 Logo，質感沈穩色系展現星宇專業的品牌形象，主體不同高低層 次演繹飛機起飛路線意象，為建築增添專有的星宇風格，象徵星宇航空服務規格 再創新高度。

大樓內部也極具巧思，員工用餐區規劃於視野極佳之處，用餐或休 憩時可恣意欣賞班機起降，享受陽光灑落進屋內的溫暖，營造最舒適的辦公環境。

星宇航空保稅大樓模型外觀。星宇／提供
星宇航空保稅大樓模型外觀。星宇／提供
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星宇航空保稅大樓今日動土，由董事長張國煒（中）親自主持。星宇／提供
星宇航空保稅大樓今日動土，由董事長張國煒（中）親自主持。星宇／提供
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星宇航空保稅大樓今日動土，董事長張國煒在動土典禮上致詞。星宇／提供
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星宇航空張國煒民航局

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