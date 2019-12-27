備戰跨年夜 台灣大佈700行動基站、亞太電使用準5G技術

迎接2020年，電信業跨年總動員，台灣大（3045）今（27）日示，每年跨年夜用戶數據使用量爆衝，今年預估增幅逾150%，網路工程團隊已全面備戰，鎖定全台35熱區，增設超過700行動基站；亞太電則是首次使用準5G的巨量天線系統，來處理大量資料傳輸流量。

台灣大表示，跨年期間在人潮集結的熱門景點，包括北市府廣場與101、大直美麗華、台中麗寶樂園、高雄夢時代與義大跨年煙火、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、桃園五月天演唱會等，增設超過700行動基站（含行動車、行動基地台和小基地台）出動200位以上的工程人員全面待命。

台灣大指出，每年跨年夜用戶數據使用量爆衝，今年預估增幅逾150%，為此，台灣大網路工程團隊已全面備戰，瞄準跨年活動21場、翌日迎曙光的阿里山等6處熱門景點及全台升旗典禮8場，進行基地台擴充、佈建等工作，全力支援跨年訊號部署，且在跨年熱門景點建置免費Wi-Fi熱點。

台灣大除提供最優品質的4G行動網路服務陪伴用戶跨年外，面對明年5G商轉元年，今年領先全台展出「真5G」實機設備，並首度將5G訊號帶進棒球場，未來將持續以穩紮穩打的步伐，迎接2020全新智慧家庭生活與工業4.0。

亞太電本周起在全台北中南耶誕、跨年等熱點投入數百名人員，24小時全面備戰，並已先將行動基地台進駐「新北耶誕城」、五月天萬人桃園演唱會，在今年跨年活動，首次使用準5G的巨量天線系統，以處理大量資料傳輸流量，提高網路吞吐量及能量效率。

亞太電表示，根據去年數據統計，跨年夜上網尖峰流量，相較平常增加5成。為提供給消費者更好服務，亞太電跟進5G新世代，使用Massive MIMO天線系統；Massive MIMO為準5G關鍵技術，5G因資料傳輸速率倍增千倍，天線系統的乘載量必須增加，亞太電在本次導入最新技術，大幅優化網路訊號。