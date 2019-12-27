獲利穩健！雄獅集團小金雞旅天下計畫IPO

雄獅（2731）轉投資的雙獅旅行社經營旅天下品牌有成，已吸引30家加盟商，明年目標要達50-60家。雄獅表示，雙獅未來將朝IPO方向前進，該公司近年營運穩健，今年前三季營收18.8億元，採淨額法稅後淨利3,400萬元，每股稅後純益4.5元。法人估，雙獅今年營收將突破20億元關卡，在加盟商持續增加下，明年營收挑戰30億元，未來集團經濟規模效益可期。

雙獅資深副總楊文彬表示，旅天下成立到現在4年多，2017年即開始獲利，走的是一個新的營運模式，以加盟的方式經營同業市場，朝平台的經營模式做邁進。

旅天下會經營加盟區塊主因是在旅遊生態鏈裡面，傳統在地商圈經營的旅行社不僅人脈經營能力強且貼近客源，是雄獅集團看重的資源，另一方面，這些在地的中小型業者也面臨線下旅遊市場萎縮及二代接班等問題，雄獅集團擁有聯合採購、通路渠道、多元產品等優勢，透過旗下雙獅「旅天下」品牌授權，可提供加盟業者更完善的產品與經營策略。

雄獅雖為旅行社龍頭，但市占率僅13-14%，透過與雙獅「旅天下」雙軌併進，未來市占率有機會上看20%。

楊文彬表示，「旅天下」在日本已站穩腳步，占營收比重達40-45%，長程線是「旅天下」下一波要深耕的市場，包括美加、紐奧、歐亞非等，計畫規劃出平價的長程線產品，主要利用酷航飛到新加坡再轉機的方式，航點布局更完整，搭配部份自由行，以平價產品創造出市場上新的需求，也更能滿足年輕人對旅遊的期待。目標明年長程線營收占比要來到30%。