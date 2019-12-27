雄獅經營包機市場有成 日本東北旅遊發燒

過去旅遊市場皆由航空公司主導，旅行社以包機方式主動出擊，希望翻轉市場上的話語權。雄獅（2731）與華航合作直飛山形包機，明年有意再增旭川、德島包機，雄獅轉投資的雙獅旗下旅天下今年3月底開始與虎航合作直飛花卷包銷，明年度包機專案也已簽約。藉由與航空公司緊密、長期合作把市場養大，替競爭的日本線找到新動能、另闢藍海。

雙獅資深副總楊文彬表示，今年3月底開始與虎航合作，全面配合花卷、仙台機位包銷，平均一個月有近1,500個機位，4月到10月團體旅遊超過1萬人次，在雙方合作前，日本東北每個月出團人次僅100-200人，整體銷售成長了10幾倍。今年日本東北路線量衝大後，明年將往質的方向提升，以提高毛利率為目標。

楊文彬表示，對旅行社而言包機風險較高，但透過包機容易取得稀缺資源和主導權。操作包機有機個評估的要點，包括供給量是有缺口的，其次，市場有需求，以及航空公司提供不錯的價差空間。一旦取得穩定的機位，就能進一步到當地市場掌握稀缺資源，例如條件好的飯店、體驗活動等，提供消費者高性價比的行程，創造出市場需求。

雄獅東北亞部副總洪月玲表示，兩年前雄獅開始提出山形包機，一年分兩個波段操作，第一個波段從4月中旬到7、8月，以賞櫻和暑假市場為主，第二個波段從10月賞楓到隔年2月的戲雪，避開旅遊淡季。兩波段加起來約36航次、5,400人次，未來還將持續開拓具包機潛力的日本二線旅遊城市。

日本線重複遊的比率十分高，旅行社藉由創造不一樣的行程吸納客群。洪月玲表示，雄獅目前持續尋找日本二線城市的包機商機，看好北海道仍是持續成長的市場，預計明年6月到8月做旭川包機，往稚內的方向到禮文島、利尻島規劃跳島之旅。另外，在四國的部份也計畫做德島包機，目前還在跟當地縣政府談，將朝雙方互相送客的方向合作。整體預估，明年將再增加10-12個包機航次。