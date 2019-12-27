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中鋼興達海基新廠竣工 經長：「一南一北」供應鏈成形

2019-12-27 12:06經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

中鋼（2002）子公司興達海基新廠今（27）日竣工，副總統陳建仁、經濟部長沈榮津及中鋼董事長翁朝棟等產官學界人士均出席竣工典禮。沈榮津致詞表示，國內風電供應鏈逐漸形成，分別以世紀鋼、中鋼為首，一南一北，前者在台北港，後者在高雄興達港。在高雄，供應鏈廠商包括中鋼機械、中鋼構、中船等。

興達海基由中鋼100%持股，生產離岸風電水下基礎，去年母公司中鋼投入砸下68.42億元蓋新廠，原本規劃明年一月完成興建，但因工程進度超前，趕在年底前正式啟用。

陳建仁指出，離岸風電產業進入實質運轉階段，對台灣而言，離岸風電不再是不切實際夢想，是實實在在的進行式。

翁朝棟指出，在離岸風電國產化過程中，水下基礎是關鍵項目，有著高度用鋼自主性，將為國內鋼鐵業開創新的機會。除了興達海基外，中鋼投資建置的中能風場也持續推動中。

興達海基新廠設計年產能為48到50座水下基礎，按興達海基推估，明年正式投產後，初期月產能為1座，待學習曲線成熟後，月產能可逐步提升至2到4座。展望未來兩年，興達海基明年開始出貨沃旭能源（Ørsted）56支水下基礎，產能有望逐步滿載，營運動能無虞。

離岸風電中鋼構沈榮津陳建仁

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