貿協5月揮軍泰國 搶攻4.0商機

泰國為我國機械產業重要出口市場，外貿協會為協助台灣機械設備業搶攻泰國市場，將於5月13日組團參加「泰國國際工業展」，展示台灣智慧製造的軟硬實力，並全力搶食「泰國4.0」的商機。

「泰國國際工業展」為東協最重要的工業設備暨零配件專業展之一，今年展會將以「先進整合智慧製造解決方案」為主軸，貿協分別於Intermach機械展區及Subcon零配件展區設立台灣館。

這項展會，2019年展示面積達3.8萬平方公尺，共吸引1,200家廠商參展，超過3.8萬名買主到場參觀。其中Subcon商機媒合會安排高達8,029場次。

泰國在2018年為我國機械第七大出口市場。該國目前正推動「泰國4.0」高附加價值經濟模式，以及「東部經濟走廊（EEC）」基礎建設，大力促進該國工業現代化，有利機械設備需求上揚。

貿協表示，泰國製造業在東協居於先進地位，是東協最重要的汽車生產國。近年推動「十大目標產業」，如智慧機械與自動化、航空及物流、新世代汽車等，預期將擴大對工業設備與相關零組件的採購需求。

做為東協（ASEAN）第二大經濟體的泰國，在面對印尼以及菲律賓等國的急起直追，該國政府以「泰國4.0」產業政策推動升級高附加價值和創新驅動產業結構，近來推出多項優惠政策吸引外商投資，成效正逐漸顯現。