貿協7月挺進越南 秀智造實力

台灣全力發展智慧機械產業，而越南受惠美中貿易戰所帶動的第二生產基地效益，市場需求看俏，外貿協會7月將組團前往越南胡志明市參加工具機展，越南可視為台灣智慧機械製造的新據點。

「越南胡志明市工具機展（MTA Vietnam）」為全越南最大、最國際化的專業工具機展。上屆（2019年）有來自22個國家及地區514家廠商參展，四天展期共吸引來自29國，近1.2萬名專業買主前來參訪洽談，台灣參展廠商超過70家，創近年新高。

值得注意的是，設立於台灣館區的「智慧機械形象館」，展示了台灣「智」造的軟硬整合能力，並與台灣館統一主視覺設計，成功打響台灣智慧機械在越南的名號。

貿協指出，越南經濟持續穩定成長，2018年經濟成長率達7.08%，創10年來高峰，其中加工製造業成長12.9%，成為經濟成長的主要動力。越南在美中貿易戰的影響下，受惠於轉單效應及國外投資增加的成長雙引擎，顯然成為亞洲最亮眼的國家，對於工具機等加工設備需求也勢必提高，因此各國廠商無不積極參展搶攻市場，越南無疑是台灣工具機廠商拓銷的重點市場。

胡志明機電協會表示，很早就與台灣機械產業合作交流，台灣機械產業彈性客製化，針對客戶需求提供服務，很受越南市場歡迎。台灣近年來更結合ICT產業優勢，發展智慧機械產業生態鏈，達到智慧製造的目標。

貿協指出，越南當地機械市場，過去以二手機台汰換零件為主，隨著外資投入及本地經濟快速發展，對自動化及智慧機械的認知開始萌芽，台灣智慧機械的發展，正好符合越南當地轉型升級需求。

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