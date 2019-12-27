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貿協新南向 五大機械展齊發

2019-12-27 05:29經濟日報 記者宋健生／台中報導

2019年舉行的泰國國際工具機展，貿協規劃以台灣館展出，協助台商爭取「泰國4.0...
2019年舉行的泰國國際工具機展，貿協規劃以台灣館展出，協助台商爭取「泰國4.0」商機。 貿協／提供
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美中貿易戰趨緩，東南亞第二生產基地效益可望在明年發酵，外貿協會順勢將舉辦一系列機械相關展覽活動，涵蓋工具機、紡織、塑橡膠、包裝、印刷及製藥設備等，呼籲有意參加的廠商把握機會，儘速報名。

目前已知，貿協明年規劃的新南向五大機械展，包括3月24日至26日的「越南國際包裝及食品處理展」、4月27日至30日「印尼紡織及製衣機械展」、5月13日至16日「泰國國際工業展」。

以及7月7日至10日的「越南工具機展」、10月7日至10日「印尼國際塑橡膠、包裝、印刷及製藥設備展」等；上述五項大展，主要聚焦越南、印尼及泰國市場。

貿協以2019年「越南國際包裝及食品加工展」為例，表示在轉單效應發酵下，共有31國、540家廠商參展，規模創新高；在貿協帶領下，台灣有23家機械業者參展，成為僅次於德國的第二大參展國，而三天展會也吸引上萬名國際買主到訪。

貿協指出，越南是亞洲、也是東協最積極推動區域經濟整合的國家之一，迄今已通過及執行10個雙邊和複邊貿易協定，包含東協及日本、韓國、智利、歐亞經濟聯盟等。

至於印尼，紡織成衣為印尼第一大外銷出口加工業，同時印尼擁有東南亞國家發展最健全的紡織供應鏈，是該國持續保持穩定成長的重點產業之一；2018年紡織成衣出口總金額達132億美元，成長5.4%，為全球第12大紡織成衣出口國。

貿協指出，印尼政府近幾年積極發展工業4.0政策，紡織產業被列入五項重點產業，納入優先發展產業，隨著印尼紡織及成衣產值及出口值的提高，預期台灣紡織及成衣機械對印尼的出口總值也將持續成長。

「2019年印尼紡織及製衣機械展」就有來自全球23國、約600家參展廠商，三天展期吸引逾1.2萬名買主參觀。為協助台灣紡織業廠商拓銷國際，貿協也組團參展，成效亮眼。

「2019年印尼國際塑橡膠、食品加工、包裝及製藥設備展」，計有19國、885家廠商參展；在貿協帶領下，台灣有10餘家食品加工、包裝及製藥機械業者，以「台灣形象館」方式參展，吸引不少訂單。

印尼越南

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