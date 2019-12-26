永大重啟東南亞策略 力拚重回全球前十名

永大機電今(26)日法說會指出，今年第3季單季本業營收、毛利顯著轉好，截至11月永大中國平均接單及收回訂金台數，也較去年同期大幅成長56%及75%，整體營運谷底翻身。記者黃淑惠／攝影 分享 facebook

永大機電(1507)今(26)日法說會指出，今年第3季單季本業營收、毛利顯著轉好，截至11月永大中國平均接單及收回訂金台數，也較去年同期大幅成長56%及75%，整體營運谷底翻身，明年除了大陸與台灣市場，還將重啟東南亞發展策略，力拚重回全球十大電梯之列。

2019年永大前三季累計合併營收99億元，較去年同期衰退12%，但受惠第3季上海土地廠房配合當地政府動拆遷計畫出售利益灌注，前三季合併稅後純益7.32億元、每股稅後純益達1.79元，皆較去年同期成長。

永大總經理蔡尚育表示，2016年起永大連續三年營收、獲利皆呈現衰退，主要是公司經營層內部，對中國大陸的行銷策略較保守，因此接單規模縮小陸續反應在營收上，今年上半年亦然，但第3季單季營收較去年同期微幅成長，11月合併營收也達12.96億元，年成長15.46％，創近3年同期新高，營運轉好。

永大指出，今年中國大陸市場已有起色，前11月平均每月合約簽回答1,548台，較去年同期995台，成長達到56%，此外，今年前11月平均每月訂金收回也有1,202台，較去年同期686台大幅增加75%，力拚快速脫離衰退期。

此外，永大重啟東南亞策略。蔡尚育坦言，美中貿易戰開打後，東南亞市場備受看好，又以越南前景最好，以越南9,000萬人口估算，運轉飽和時的電梯總量應達80萬台左右，因此自現在起15年，每年新梯需求量至少約1萬~1.5萬台之間。

蔡尚育指出，永大將以越南作為基地，進軍馬來西亞、柬埔寨、印尼、泰國等，除了研製符合當地法規與客戶需求的電梯，也要建立以當地代理商銷售為主的銷售方式，目標在越南市場達到5%以上市占率，明年發展重心以河內與胡志明兩北兩大城市為主。

去年永大經歷經營權之爭，由許作名接下董事長正式變天，但因許作名熟悉永大營運，新經營團隊全力拚業績，團隊凝聚力再現。法人預期，明年永大在中國市占率可望再提升，大陸布局全力拚由虧轉盈。