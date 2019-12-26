騰達新經營團隊出爐 賴英里真除董座

相關新聞
55688多元計程車服務 開放十縣市App預約叫車2019-12-26 16:11
建立傳承典範 開發金控福盈科收購案奪最佳創意併購獎2019-12-26 15:50
搶跨年商機 超商雙雄備戰信義商圈2019-12-26 14:38
中鴻明年Q1 內外銷雙報喜2019-12-26 14:38
東森拚2024年集團營收1300億 獲利140億2019-12-26 14:38
永大攻陸翻身 搶拓東南亞2019-12-26 14:38
北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶2019-12-26 14:16
涓豆腐起家 靠韓式料理賺贏餐飲大咖的祕密2019-12-26 13:39
瓦城饗賓餐飲集團 旺季推新品牌搶年終商機2019-12-26 12:01
「台灣隱形冠軍」 岱稜科技執行長李顯昌獲MVP經理人2019-12-26 11:33
限硫令上路在即 台塑化大賺低硫商機2019-12-26 10:04
貿協助攻零售業 全球找商機2019-12-26 06:25
自行車聚落 打造行銷鏈2019-12-26 06:25
放眼國際…瞄準三領域2019-12-26 06:25
中油 今年拚賺400億元2019-12-26 01:07
台鋼明年擴產 要砸30億元2019-12-26 01:06
謝裕民看鋼筋前景 比工業用鋼好2019-12-26 01:05
台鋼秀政商實力…部長級官員捧場2019-12-26 01:05
拿下林口媒體園區B基地標案 東森斥資百億打造總部2019-12-26 01:04
和泰車結合Garmin、車美仕 過關2019-12-26 01:04
麗寶度假事業 拚三年後上市2019-12-26 01:04
策略經營／渣打銀 創造接觸客戶機會2019-12-25 23:19
連鎖效應／外送平台營運三關鍵2019-12-25 23:17
業務最前線／善用溝通藝術2019-12-25 23:17
數位行銷／聊天機器人 行銷新亮點2019-12-25 23:17
特力微笑軍團 獲服務雙冠王2019-12-25 23:13
特力家居一站購足 包辦建材施工2019-12-25 23:13
特力強化體驗 現場玩線上買2019-12-25 23:13
星巴克門市數被路易莎超越 網大談背後原因2019-12-25 18:28
電動機車拚場／Gogoro擴大布局 eMOVING iE搭中油軟碳材料電池2019-12-25 14:39
國瑞汽車總座喊要合理關稅 「對明年營運有信心」2019-12-25 14:39
橋頭科學園區首批投資潮到位 將帶來1,800億元年產值2019-12-25 14:32
張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕2019-12-25 12:55
聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺2019-12-18 10:32
台電開發精華地 月底招商2019-12-17 23:41
張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運2019-12-13 14:30
「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍2019-12-13 12:07
打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難2019-11-06 16:18
如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步2019-07-10 15:36
熱門文章
5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」2019-12-26 07:52
派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗2019-12-26 15:35
日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算2019-12-26 11:45
減稅小確幸！財政部宣布基本生活費調高至17.5萬2019-12-25 19:08
減稅紅包來了 基本生活費調高至17.5萬2019-12-25 23:42
台電遭罰款逾億、撤照 中火爭議一次看懂2019-12-25 18:39
北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶2019-12-26 14:16
新iPhone出貨 明年看增10%2019-12-26 00:20
投資台灣 大立光將匯回111億2019-12-26 00:02
永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊2019-12-25 22:03
中華電 要招募3,000新血2019-12-26 06:26
聯發科超進度 推第二顆5G晶片2019-12-26 01:13
中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量2019-12-26 00:25
林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標2019-12-26 13:04
罕見！聯發科高分貝嗆聲高通2019-12-26 01:13
看問題／台電打法律戰…中火廢證 還要過兩關2019-12-26 00:21
國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸2019-12-26 16:10
國票金 明年殖利率衝5％2019-12-26 06:18
新聞眼／盧秀燕開鍘中火 拉長選舉戰線2019-12-26 00:27
蔡英文：中火十機組是國民黨要蓋的2019-12-26 00:33
遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後2019-12-26 12:09
個人海外所得課稅 兩個注意2019-12-26 00:44
中火2機組遭廢許可證 政院：不會即刻大停電2019-12-26 12:28
明年報稅福音…基本生活費 調高至17.5萬2019-12-26 00:30
中租-KY獲利高飛 全年EPS可望超越11元2019-12-26 00:17
東森取得林口國際媒體園區B基地標案 將投資100億元2019-12-25 20:06
聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰2019-12-26 01:12
橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠2019-12-26 00:04
台鋼明年擴產 要砸30億元2019-12-26 01:06
影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難2019-12-26 15:54
永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理2019-12-25 22:58
撤銷中火二機組許可證 企業界：環境、穩供電都要2019-12-26 10:35
200名派遣工程師年底恐丟飯碗？台電：已努力協助轉職2019-12-26 17:05
光學廠搶單 積極擴產2019-12-26 00:00
卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失2019-12-26 12:51
綠能躉購費率 明年調降2019-12-25 23:42
樂天純網銀 兩階段搶市2019-12-26 06:18
晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射2019-12-26 15:54
東森百億投資林口國際媒體園區 將打造全球營運總部2019-12-25 20:33
5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜2019-12-26 17:21
留言