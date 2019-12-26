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5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

騰達新經營團隊出爐 賴英里真除董座

2019-12-26 18:11經濟日報 記者黃文奇／即時報導

騰達航空今（26）日宣布，順利完成召開臨時股東會及董事會，經董事會決議正式推派代理董座賴英里出任董事長，帶領騰達朝向新的里程碑翱翔天際。同時，除了既有專業管理團隊維持不變外，特別聘請羅皓明先生擔任總經理。

騰達新任總座羅皓明主修會計，在航空業近40年，曾任中華航空公司總公司客運處副總經理、華航駐加拿大溫哥華分公司總經理、華航大阪分公司總經理及中華航空駐中國首席代表。國際閱歷豐富。

騰達航空表示，期盼藉由羅總經理的專才，將台灣的商務專機立足台灣、放眼亞洲、推向世界。

華航股東會專機

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