星宇航空與桃市府簽合作意向書 將進駐航空城產專區

星宇航空明年初開航，恰好逢桃園航空城優先產專區招商之際，今天由董事長張國煒與桃園市長鄭文燦在桃市府簽訂簽署合作意向書（MOU），鄭文燦力讚星宇航空締造7大奇蹟，企業潛力大，且符合優先產專區6大產業需求，未來進行公開評選時，歡迎星宇航空參與，張國煒說，公司後續發展需要土地，很開心跟市府合作進駐航空城產專區，帶動航空產業。

桃園市政府近年積極協助企業投資，打出「單一窗口、全程陪伴」的服務口號，尤其桃園航空城計畫明年將進入實質開發階段，總招商面積三百多公頃，優先產專區有九十多公頃，將是亞洲最大的航空建設計畫案，預估總投資金額預計超過5千億元，後年年底開始招商。

星宇航空有意進駐投資桃園航空城，今天與市府簽署合作備忘錄，下午的簽約儀式在桃園綜合會議廳進行，雙方都相當重視，星宇除了董事長張國煒出席，總經理翟健華、公關長聶國維等人都親自到場，還派出身穿新制服的星宇空服組員擔任接待，引導雙方完成簽約儀式。

張國煒說，公司才剛開始，後續發展計畫仍需要土地，由於航空產業有上下游關係，包含食品供給、機上侍應品洗滌等種種延伸附屬產業需要發展，在這時間點碰到航空城招商，很高興可以跟市府合作進駐到產專區，讓航空產業發展起來。

鄭文燦說，星宇航空將於明年1月首航，特別讚許締造7大奇蹟分別為，首航機票11分鐘秒殺、去年5月成立不到2年就買到全新飛機又準備首航、董事長張國煒親自開飛機回來、安全影片66萬人次觀看、米其林等級飛機餐，特別是吸引不少星粉與K粉、短程單走道窄體客機提供WIFI服務連商務艙也能躺平，再來星宇航空空服員和制服影片都在網路瘋傳等。

鄭說，星宇航空看好桃園投資環境，去年5月成立後當年9月就將運籌中心設於遠雄自由貿易港區，市府居中協助，該處將作為營運總部，包含地勤飛航訓練中心、機組員報到中心、航機全天候監控中心等，預計明年7月完工，現在更看好桃園航空城發展潛力，與市府簽訂合作意向書將共同推動機場經濟學，進而創造整體民航產業效益及增加桃園的就業機會。