貿協將邁入50年 黃志芳提7大拓銷策略布局全球

外貿協會董事長黃志芳今天在貿協「2020年度記者會」提出明年貿協7大全球市場拓銷策略，包括：推動新南向2.0版、臺美2.0版夥伴關係、臺日商社隱形冠軍及第三地合作、中國大陸內需市場、開發中東新商機、經營非洲重點市場、連結全球重點市場龍頭企業。

黄志芳說，貿協自2017年起已在6個新南向國家舉辦14場台灣形象展，明年針對新南向市場拓銷工作將升級至2.0版，除在印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷等地舉辦5場形象展外，並將著重品牌推廣，協助業者鏈結當地通路市場，第一個目標將放在有一億人口的越南。

為推動台美產業合作升級，黄志芳指出，貿協日前已成立台美商務交流中心，明年將在全球重要會展城巿拉斯維加斯設立第一個獨立的商品展售中心。若成效不錯，也不排除在美東、甚至新南向國家設置。

黃志芳說，明年會繼續推動與日本大企業合作，共同在東南亞市場建立產業供應鏈，而今年已與日本豐田通商株式會社、三菱商事、住友商事等7大商社建立連結，明年可望透過日本大型商社在東南亞通路，推廣台灣商品。

同時，貿協透過連結台灣企業與全球龍頭企業，以多面向合作方式，協助台灣企業布建全球產業供應鏈。

黃志芳指出，今年率領我國汽車供應鏈大廠拜訪越南汽車業龍頭VinFast，為雙方汽車產業合作搭橋，同時也邀請越南最大企業集團VinGroup來台，與我汽車、消費電子、農業科技及智慧醫療等業者進行產業合作對談，未來將連結更多龍頭企業，為我商創造各項產業合作契機。

隨著5G、AI、AIoT等技術應用崛起，黃志芳認為，將來全世界將變成一個大的DATA CENTER。台灣必須結合ICT產業製造能力，掌握全球數位及科技產業趨勢，讓台灣成為全球的矽谷。明年將歡慶40周年的COMPUTEX，也呼應科技應用趨勢規畫主題，聚焦於「人工智慧與物聯網」、「5G」、「邊緣運算」、「資訊安全」、「電競」及「創新與新創」等議題。

因應全球數位發展趨勢，黃志芳說，這三年來，貿協持續推動數位化，為業者提供更好的服務，包括：提供業者大數據分析，幫廠商精準找市場；導入AR/VR技術，展出台灣經貿網合適產品；並透過行動視訊，媒合我商與買主採購洽談。黃志芳強調，數位貿協是進行式，也是未來式。