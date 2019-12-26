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55688多元計程車服務 開放十縣市App預約叫車

2019-12-26 16:11經濟日報 記者楊文琪／即時報導

全國計程車業品牌「台灣大車隊」多元計程車服務，今年12月於台中正式上路後，服務範圍已涵蓋全台十縣市，列居業界之冠；近半年，也吸引超過千名優秀司機加入台灣大車隊多元計程車行列，服務車數高達3,000台，秉持提供高品質的服務及打造友善搭車體驗，提供車內杯架、瓶裝礦泉水及三合一充電座，首波500台即日起於大台北地區上路，提供乘客加值不加價的全新服務。

台灣大車隊多元計程車推出兩年多以來，提供舒適型、豪華型及商務型三種等級車款供選擇，目前服務範圍已橫跨台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄、屏東地區，為引領台灣計程車服務持續創新發展，近期除提供親子婦幼族群「寶寶多元」防疫專車及「女性專車」的專屬服務，即日起更推出全新車內服務，於車內提供杯架、免費瓶裝礦泉水及三合一充電線設備，首波已在大台北地區500輛多元計程車搶先上架。

台灣大車隊說，消費者體驗後也紛紛給予五星級滿分肯定，並使用App評分留言表示「車上竟然有準備充電線和免費飲用水，超級貼心」、「超舒適的乘坐感，還細心配備手機充電線非常實用」、「現在搭車手上飲料可以暫放在杯架上，太方便了」等等，此後也將陸續拓展至更多服務車輛，提供乘客最精緻的搭車服務。

55688多元計程車全新車內服務－杯架附免費礦泉水及三合一充電線，12月起熱烈好...
55688多元計程車全新車內服務－杯架附免費礦泉水及三合一充電線，12月起熱烈好評登場。圖／台灣大車隊提供
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