建立傳承典範 開發金控福盈科收購案奪最佳創意併購獎

中華開發金控今天表示，子公司中華開發資本成功完成福盈科技化學公開收購案，為近年台灣中小企業尋求傳承接班、產業升級，由本地私募股權基金收購，取得控制權的首例，奪得台灣併購與私募股權協會頒發2019年度「台灣併購金鑫獎」的「最佳創意併購獎」。

福盈科已於今年11月29日下櫃，此一上櫃公司收購案，獲得股東高度認同，公開收購時取得81.2%股份。

中華開發資本董事暨共同業務督導尚德沛（Lionel de Saint-Exupéry）出席頒獎典禮時指出，中華開發資本偕同福盈科創辦人莊才晉及其團隊之力，從規劃投資架構至執行此案的種種努力終獲成功，為台灣本地私募股權業者融資收購的成功案例，藉由企業下市私有化，拓展福盈科發展空間。期許透過這項交易，建立未來眾多台灣中小企業面對接班傳承議題的典範。

具有逾25年國際市場併購投資經驗、中華開發資本總經理何志傑表示，中小企業為台灣經濟發展命脈，發展至今，第一代紛紛面臨傳承、人才、市場、自動化等四大考驗。

不同於歐美文化，何志傑觀察，台灣中小企業多為家族企業，所有權與經營權若劃分不清往往讓專業經理人怯步，惟有完善公司治理，才能吸引專業人才進駐。

隨中國大陸市場競爭劇烈，市場開發難題也考驗眾多中小企業，加上近年面對自動化趨勢，縱使台灣擅於製造生產管理，也亟需大量資金投入研發、擴充設備。受惠金融業的資本挹注，能進一步協助「隱形冠軍」企業組大聯盟，展開橫向整併抑或垂直整合，提升產業整體競爭力。

相較於國際私募基金青睞大型企業，中華開發資本將聚焦中小企業，藉由收購投資，為台灣中小企業注入活水，推動產業轉型升級。