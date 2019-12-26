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林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04經濟日報 記者林于蘅／即時報導

新北市政府打造林口影視城，第一期吸引民視、TVBS等知名電視台進駐，第二期「林口國際媒體園區」共有四塊基地，總投資金額預估142億元，其中A基地與B基地50年的地上權已由三井、東森得標。至於C、D基地則展開第三度招商。

新北市經濟發展局表示，「林口國際媒體園區招商案」預計引進影視文創、娛樂休閒及生活支援服務性等產業，基地總面積11.66公頃，地上權期限為50年，二次招商將權利金底價降為19.7億元，園區切分四區招標，評選由三井不動產與東森國際得標，分別取得A基地與B基地50年的地上權。

林口國際媒體園區基地，緊臨機場捷運線A9站，是國際旅客進入大台北地區的必經之地。新北影視城第一期是民視與TVBS基地，第二期B基地由東森取得，林口將成為集合最多媒體集團所在的影視區塊，形成媒體群聚效應。

「林口國際媒體園區招商案」共有A、B、C、D四塊基地，採複數決標方式辦理，其中，僅A基地的商業設施比重可達50%，其餘皆限制為21%。而林口是三井不動產來台灣的首個發跡地，本次加碼投資林口，順利取得緊鄰三井OUTLET、占地2.75公頃的A基地。

新北市說明，三井以「Linkou Innovation Portal 林口新門戶、創意新入口」理念，除將台灣第一個OUTLET內容及項目加深加廣以外，三井將同時引進國際級親子數位娛樂與多媒體互動體適能設施，將完整串聯機場捷運A9站至林口中心商業區的商業娛樂廊帶。

而東森國際公司本次取得緊臨機場捷運A9站與林口轉運站、占地2.17公頃的B基地，以「科技領航」、「文創樂園」、「時尚樂活」概念，打造「國際媒體新地標」。

未來將透過東森新媒體與東森企業集團的營運能力，除作為東森集團企業總部外，亦朝向影視產業製造基地、流行文化showcase、智慧文化孵化器等全方位規劃，同時引進星級旅館，提供影視產業關聯產業、數位新媒體前後製產業進駐，包含AI與大數據的運用、VR、AR特效、動畫、音效等技術，利媒體產業轉型。

另外，新北市指出，為促進地區環境機能，林口國際媒體園區內合計約1.93公頃的重大公共設施，如轉運站與廣場的新闢，也將由得標廠商支應經費興建。

至於「林口國際媒體園區招商案」C、D基地，將有集合數位娛樂、科技媒體、商場美食的複合型媒體影視聚落，已接續辦理公告招商，公告期間自16日至2020年2月27日止，為第六種產業專用區，建蔽率60％、容積率300％。

在廠商財務負擔部分，營運期及興建期的土地租金為土地申報地價3.5%，其中2.4%採簽約當期固定地價，及另外1.1%浮動地價，也就是部分將隨土地申報調整。

另外，權利金分為開發權利金及營運權利金，開發權利金應於簽約時繳納，依基地條件不同，約介於2至5億元不等；且自營運開始日起算至地上權存續期間屆滿之日為止，每年都須繳納營運權利金，依各基地條件不同，約介於2%~3%。

第二期「林口國際媒體園區」共有四塊基地，總投資金額預估142億元，其中A基地與B...
第二期「林口國際媒體園區」共有四塊基地，總投資金額預估142億元，其中A基地與B基地50年的地上權已由三井、東森得標。至於C、D基地則展開第三度招商。圖／新北市提供
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第二期「林口國際媒體園區」共有四塊基地，總投資金額預估142億元，其中A基地與B...
第二期「林口國際媒體園區」共有四塊基地，總投資金額預估142億元，其中A基地與B基地50年的地上權已由三井、東森得標。至於C、D基地則展開第三度招商。圖／新北市提供
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