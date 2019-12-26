「台灣隱形冠軍」 岱稜科技執行長李顯昌獲MVP經理人

由《經理人月刊》舉辦的第12屆「100大MVP經理人」選拔，岱稜科技執行長李顯昌獲選為2019年100大MVP經理人，在「行銷創新」類別上特別獲得肯定，李顯昌受訪時指出「走自有品牌不是條簡單的路，從過去主要做內銷、做設計代工，到今天接近九成的營收都是外銷，沒有自有品牌，我們做不到今天這個成績。」

岱稜科技表示，執行長李顯昌獲得2019年100大MVP經理人，該獎項鼓勵五大類創新，李顯昌在行銷創新類獲得肯定。在被評選時，李顯昌提及自創品牌這條路很不容易，但回頭看來真的很值得，而這當中是靠著「獨特的產品技術」和「鎖定獨家經銷」兩大手法，漸漸擴張品牌。

想為產品營造高質感的效果，許多包裝設計最常使用具金屬光澤的「燙金」，位於台南麻豆的岱稜科技，就是提供燙金材料的全球前三大燙金箔廠商，涵蓋燙金箔研發、製造、行銷一條龍的服務，產品廣布世界近70國。屢獲全球印刷集團指名使用，讓品質要求甚高的歐美、日本市場都青睞的岱稜科技，近年營收表現亮眼，可謂台灣的隱形冠軍。

岱稜科技創立於1990年，一直以來隱身幕後，2002年決心創立自有品牌「UNIVACCO」，李顯昌提到，究竟是如何一步步成為全球前三大燙金箔品牌？有「兩大關鍵」：一是獨特的產品技術和鎖定獨家經銷。首先，觀察到冷燙印刷可大幅縮短燙印時間和燙後可疊色印刷的優勢，UNIVACCO冷燙箔順勢而生，讓大型印刷集團接連買單，近年冷燙箔營收大幅成長，與熱燙箔共同成為岱稜科技的二大支柱。

其次，優先鎖定獨家經銷商，是希望能第一手掌握終端客戶的資訊，「除了完整產品線，我們了解默默無名時，具規模的經銷商不會想要獨家代理UNIVACCO，我們就先尋覓願意掛雙品牌（UNIVACCO和經銷商的自有品牌）的經銷商開始，許多經銷商，就這樣一路跟著岱稜科技一起成長。」李顯昌表示，近年開始有許多具規模的經銷商，看中岱稜科技的實力，主動表示希望成為獨家經銷商，展現岱稜科技品牌力提升的力道開始發酵。